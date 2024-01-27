Волинські та рівненські поліцейські супроводжували породіллю до медзакладу. ВІДЕО

Волинські та рівненські поліцейські супроводжували породіллю до медзакладу. ВІДЕО
Патрульні поліцейські Рівненщини та Волині продемонстрували ефективну взаємодію та здійснили супровід породіллі до лікарні.

Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.

21 січня, близько 20-ї години, до патрульних Волині звернувся водій автомобіля Volkswagen. Він розповів, що в його автомобілі перебуває вагітна жінка, у якої розпочалися перейми. Чоловік попросив супроводити їх, оскільки до пологового було неблизько. Без вагань ми зголосилися допомогти.

Про цю подію інспектори повідомили колег із Рівненської області. Уже за декілька хвилин поблизу села Броники рівненські патрульні зустріли породіллю та продовжили супровід до Рівного.

"Оперативно доїхавши до пологового будинку, ми передали жінку медикам. Щиро дякуємо колегам за допомогу та бажаємо малюкові міцного здоров’я", - йдеться у дописі поліцейських.


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Теги: Волинь, поліція, допомога, породілля
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