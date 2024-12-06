У День Соборності України родичі отримали посмертні нагороди Героїв з Волині. ФОТО

У День Соборності України рідним загиблих військових із Маневицької громади вручили високі державні нагороди.Про це повідомили на сторінці Маневицької селищної ради.Указом Президента України орденами "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) нагородженоз Черевахи,з Черська таз Новосілок. Усі вони були гідними патріотами і з честю виконали свій військовий обов’язок.30-річний розвідник розвідувального відділення Сергій Косько став на захист України на початку березня 2022 року, службу проходив у 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. 16 липня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині в результаті ворожого обстрілу відважний земляк загинув.Сергій Медведюк з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до добровольчого формування громади, а вже з вересня 2022 року 27-річний старший бойовий медик, боронив Вітчизну на найгарячіших напрямках фронту. 25 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині, сміливий, відданий син свого народу загинув.Олександр Слюсарчук народився та проживав на Рівненщині у місті Вараш, звідки 24 серпня 2023 року його було мобілізовано до лав оборонців для захисту держави від окупантів. 31 травня 2024 року 38-річний оператор парашутно-десантного взводу під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув. Батьки хороброго солдата проживають у селі Новосілки. Тут на місцевому кладовищі похований і їхній син-Герой.22 січня Маневицький селищний голова, представник Першого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, старший лейтенантвручили державні відзнаки рідним Героїв. Олександр Оксентійович подякував батькам за належне виховання синів, які мужньо боронили Україну від вторгнення ворога. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх патріотів української держави.Після вручення державних нагород старости сілтаразом з рідними відвідали могили захисників та поклали квіти.