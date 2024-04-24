Під час бійки волинянин ударив 47-річного чоловіка ножем

На Камінь-Каширщині поліцейські затримали чоловіка за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора вночі, 22 січня, до лікарні з ножовими пораненнями доставили 47-річного жителя Камінь-Каширської громади.Поліцейські оперативно встановили, що тілесні ушкодження потерпілому, під час бійки, наніс 33-річний житель цієї ж громади. Обидва учасники інциденту перебували у стані сп’яніння.Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, постраждалого госпіталізували.За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Сьогодні слідчі клопотатимуть у суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під ватою.За вчинене зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.