Під час бійки волинянин ударив 47-річного чоловіка ножем

Під час бійки волинянин ударив 47-річного чоловіка ножем
На Камінь-Каширщині поліцейські затримали чоловіка за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора вночі, 22 січня, до лікарні з ножовими пораненнями доставили 47-річного жителя Камінь-Каширської громади.

Поліцейські оперативно встановили, що тілесні ушкодження потерпілому, під час бійки, наніс 33-річний житель цієї ж громади. Обидва учасники інциденту перебували у стані сп’яніння.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, постраждалого госпіталізували.

За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Сьогодні слідчі клопотатимуть у суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під ватою.

За вчинене зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.


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Теги: волинянин, ножове поранення
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