Росіяни розстріляли 6 українських полонених

Дмитро Лубінець заявив, що негайно повідомив про цей злочин ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.



Про це Лубінець заявив на своїй сторінці у соцмережах, пише



Відео зняли самі ж росіяни. Воно обривається на моменті, коли на землі лежить сьомий український воїн, його доля невідома. Кожного з українських полонених розстріляли по черзі.



При цьому один з російських солдатів наказує українським військовим «лежати та закрити рот», а «оператор» злочину каже «Один — мій», після чого він сам розстріляв полоненого.



Лубінець заявив, що повідомив про цей злочин ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.



«Відсутність відповідальності перетворив злочин у системність. На це не можна закривати очі! Україна потребує справедливості та відповідальності для тих, хто вчиняє злочини і не дотримується жодних норм!» — наголосив омбудсмен.



Страти полонених українських бійців



Станом на листопад 2024 року правоохоронці розслідували 53 кримінальні провадження за фактами розстрілу 177 військових. Лише в жовтні-листопаді зареєстрували 13 таких проваджень щодо 54 бійців.



Цьогоріч кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами вбивств українських військовополонених росіянами, зросла у понад 4 рази, якщо порівняти з 2022 і 2023 роками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мережею шириться відео розстрілу російськими окупантами 6 українських військовополонених. Омбудсмензаявив, що негайно повідомив про цей злочин ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.Про це Лубінець заявив на своїй сторінці у соцмережах, пише Громадське Відео зняли самі ж росіяни. Воно обривається на моменті, коли на землі лежить сьомий український воїн, його доля невідома. Кожного з українських полонених розстріляли по черзі.При цьому один з російських солдатів наказує українським військовим «лежати та закрити рот», а «оператор» злочину каже «Один — мій», після чого він сам розстріляв полоненого.Лубінець заявив, що повідомив про цей злочин ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.«Відсутність відповідальності перетворив злочин у системність. На це не можна закривати очі! Україна потребує справедливості та відповідальності для тих, хто вчиняє злочини і не дотримується жодних норм!» — наголосив омбудсмен.Станом на листопад 2024 року правоохоронці розслідували 53 кримінальні провадження за фактами розстрілу 177 військових. Лише в жовтні-листопаді зареєстрували 13 таких проваджень щодо 54 бійців.Цьогоріч кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами вбивств українських військовополонених росіянами, зросла у понад 4 рази, якщо порівняти з 2022 і 2023 роками.

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