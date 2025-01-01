Росіяни розстріляли 6 українських полонених

Росіяни розстріляли 6 українських полонених
Мережею шириться відео розстрілу російськими окупантами 6 українських військовополонених. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що негайно повідомив про цей злочин ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Про це Лубінець заявив на своїй сторінці у соцмережах, пише Громадське.

Відео зняли самі ж росіяни. Воно обривається на моменті, коли на землі лежить сьомий український воїн, його доля невідома. Кожного з українських полонених розстріляли по черзі.

При цьому один з російських солдатів наказує українським військовим «лежати та закрити рот», а «оператор» злочину каже «Один — мій», після чого він сам розстріляв полоненого.

Лубінець заявив, що повідомив про цей злочин ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

«Відсутність відповідальності перетворив злочин у системність. На це не можна закривати очі! Україна потребує справедливості та відповідальності для тих, хто вчиняє злочини і не дотримується жодних норм!» — наголосив омбудсмен.

Страти полонених українських бійців

Станом на листопад 2024 року правоохоронці розслідували 53 кримінальні провадження за фактами розстрілу 177 військових. Лише в жовтні-листопаді зареєстрували 13 таких проваджень щодо 54 бійців.

Цьогоріч кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами вбивств українських військовополонених росіянами, зросла у понад 4 рази, якщо порівняти з 2022 і 2023 роками.

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Теги: Росія, війна
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