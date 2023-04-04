Вимагав у місцевого бізнесмена «відкати»: на Волині на хабарі затримали посадовця поліції

Вимагав у місцевого бізнесмена «відкати»: на Волині на хабарі затримали посадовця поліції
На Волині ДБР викрило начальника одного з правоохоронних органів, який планував збагатитись на ремонті держприміщень.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ і ДВБ Нацполіції викрили на хабарі начальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення головного управління правоохоронного органу на Волині.

Посадовець вимагав у місцевого бізнесмена «відкати» за участь його компаній у тендерах на ремонт службових приміщень. Зокрема, капітальний ремонт ізолятора тимчасового тримання в Ковелі та споруд правоохоронного органу у Камінь-Каширському районі.

За своїми функціональними обов’язками посадовець відповідав за підготовку тендерів та укладення угод. Він пообіцяв комерсанту, що його фірми не лише переможуть у тендері, а ще й швидко отримають оплату за свої послуги.

За таку допомогу посадовець вимагав від підприємця від 3 до 5% від загальної суми передбачених на ремонт державних коштів.

Посадовець встиг отримати за «послуги» частину грошей – 50 тис. грн, після чого його викрили працівники ДБР.

Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Підозрюваному обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт та відсторонено від виконання обов’язків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліцейський, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Федорчука, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 16:02
Європа може фінансувати американську зброю для України, - Рютте
Сьогодні, 15:57
Вимагав у місцевого бізнесмена «відкати»: на Волині на хабарі затримали посадовця поліції
Сьогодні, 15:13
Реабілітація мистецтвом: у Луцьку поліцейські влаштували для поранених колег та військових екскурсію до музею
Сьогодні, 14:45
На Ковельщині судили чоловіка, який повідомляв про розташування ТЦК у Viber-групі
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
35 500 гривень неправомірної вигоди: на Волині судитимуть посадовця поліції. ФОТО 35 500 гривень неправомірної вигоди: на Волині судитимуть посадовця поліції. ФОТО
04 квітень, 2023, 14:40
Судитимуть волинського поліцейського, який вимагав із вебкам-моделей майже 3000 доларів Судитимуть волинського поліцейського, який вимагав із вебкам-моделей майже 3000 доларів
02 травень, 2022, 16:55
За місяць взяв із вебкам-моделей майже 3000 доларів: деталі затримання поліцейського у Луцьку. ФОТО За місяць взяв із вебкам-моделей майже 3000 доларів: деталі затримання поліцейського у Луцьку. ФОТО
05 січень, 2022, 12:30
На Волині поліцейський брав гроші за безперешкодне перевезення лісу: як його покарали На Волині поліцейський брав гроші за безперешкодне перевезення лісу: як його покарали
07 травень, 2021, 17:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Федорчука, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 16:02
 0
Європа може фінансувати американську зброю для України, - Рютте
Сьогодні, 15:57
 0
Вимагав у місцевого бізнесмена «відкати»: на Волині на хабарі затримали посадовця поліції
Сьогодні, 15:13
 0
Реабілітація мистецтвом: у Луцьку поліцейські влаштували для поранених колег та військових екскурсію до музею
Сьогодні, 14:45
 0
На Ковельщині судили чоловіка, який повідомляв про розташування ТЦК у Viber-групі
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8