Вимагав у місцевого бізнесмена «відкати»: на Волині на хабарі затримали посадовця поліції

На Волині ДБР викрило начальника одного з правоохоронних органів, який планував збагатитись на ремонті держприміщень.Про це повідомили у пресслужбі відомства.Працівники ДБР у взаємодії з СБУ і ДВБ Нацполіції викрили на хабарі начальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення головного управління правоохоронного органу на Волині.Посадовець вимагав у місцевого бізнесмена «відкати» за участь його компаній у тендерах на ремонт службових приміщень. Зокрема, капітальний ремонт ізолятора тимчасового тримання в Ковелі та споруд правоохоронного органу у Камінь-Каширському районі.За своїми функціональними обов’язками посадовець відповідав за підготовку тендерів та укладення угод. Він пообіцяв комерсанту, що його фірми не лише переможуть у тендері, а ще й швидко отримають оплату за свої послуги.За таку допомогу посадовець вимагав від підприємця від 3 до 5% від загальної суми передбачених на ремонт державних коштів.Посадовець встиг отримати за «послуги» частину грошей – 50 тис. грн, після чого його викрили працівники ДБР.Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.Підозрюваному обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт та відсторонено від виконання обов’язків.