Вимагав у місцевого бізнесмена «відкати»: на Волині на хабарі затримали посадовця поліції
Сьогодні, 15:13
На Волині ДБР викрило начальника одного з правоохоронних органів, який планував збагатитись на ремонті держприміщень.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ і ДВБ Нацполіції викрили на хабарі начальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення головного управління правоохоронного органу на Волині.
Посадовець вимагав у місцевого бізнесмена «відкати» за участь його компаній у тендерах на ремонт службових приміщень. Зокрема, капітальний ремонт ізолятора тимчасового тримання в Ковелі та споруд правоохоронного органу у Камінь-Каширському районі.
За своїми функціональними обов’язками посадовець відповідав за підготовку тендерів та укладення угод. Він пообіцяв комерсанту, що його фірми не лише переможуть у тендері, а ще й швидко отримають оплату за свої послуги.
За таку допомогу посадовець вимагав від підприємця від 3 до 5% від загальної суми передбачених на ремонт державних коштів.
Посадовець встиг отримати за «послуги» частину грошей – 50 тис. грн, після чого його викрили працівники ДБР.
Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Підозрюваному обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт та відсторонено від виконання обов’язків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ і ДВБ Нацполіції викрили на хабарі начальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення головного управління правоохоронного органу на Волині.
Посадовець вимагав у місцевого бізнесмена «відкати» за участь його компаній у тендерах на ремонт службових приміщень. Зокрема, капітальний ремонт ізолятора тимчасового тримання в Ковелі та споруд правоохоронного органу у Камінь-Каширському районі.
За своїми функціональними обов’язками посадовець відповідав за підготовку тендерів та укладення угод. Він пообіцяв комерсанту, що його фірми не лише переможуть у тендері, а ще й швидко отримають оплату за свої послуги.
За таку допомогу посадовець вимагав від підприємця від 3 до 5% від загальної суми передбачених на ремонт державних коштів.
Посадовець встиг отримати за «послуги» частину грошей – 50 тис. грн, після чого його викрили працівники ДБР.
Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Підозрюваному обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт та відсторонено від виконання обов’язків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Федорчука, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 16:02
Європа може фінансувати американську зброю для України, - Рютте
Сьогодні, 15:57
Вимагав у місцевого бізнесмена «відкати»: на Волині на хабарі затримали посадовця поліції
Сьогодні, 15:13
Реабілітація мистецтвом: у Луцьку поліцейські влаштували для поранених колег та військових екскурсію до музею
Сьогодні, 14:45