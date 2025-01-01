На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 17:12
23 січня о 12:01 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Ківерці Луцького району на вулиці Клима Савури.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Займання виникло у кімнаті дерев’яного житлового будинку. На місце події оперативно прибули рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та працівники добровільної пожежної команди села Озеро.
Завдяки оперативним та професійним діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати о 12:16, а ліквідувати о 12:24.
На гасіння було подано 1 водяний ствол, робота проводилася у складі ланки в апаратах на стисненому повітрі.
Ймовірною причиною займання стало коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Займання виникло у кімнаті дерев’яного житлового будинку. На місце події оперативно прибули рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та працівники добровільної пожежної команди села Озеро.
Завдяки оперативним та професійним діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати о 12:16, а ліквідувати о 12:24.
На гасіння було подано 1 водяний ствол, робота проводилася у складі ланки в апаратах на стисненому повітрі.
Ймовірною причиною займання стало коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.
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