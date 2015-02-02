Педагогів та студентів не мобілізуватимуть, - МОН

Оксен Лісовий запевнив, що мобілізація студентів та педагогів не передбачається.



Про це він повідомив у Facebook, передає



"Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається. Жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається.



Будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію", - зазначив глава МОН.



Напередодні нардеп Роман Грищук заявив, що 16 січня набрала чинність постанова КМУ про порядок відстрочки від призову на військову службу.



"І два абзаци викликають занепокоєння і в освітян, і в мене особисто. Вони суперечать закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку і можуть викликати дуже неоднозначне трактування.



Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період особам, зазначеним у підпункті 1 пункту 2 додатку 5 (студенти, аспіранти) надається на семестр, але не більше ніж на шість місяців.



Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період особам, зазначеним у підпункті 2 пункту 2 додатку 5 (наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники) надається до кінця навчального року, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.



За цією постановою відстрочка надається до кінця навчального року, тобто травень-червень. Що тоді з викладачами в літні місяці? Як це бачить кабінет міністрів? По студентам ті ж самі ризики.



Постанови терміново треба приводити у відповідність до закону. Викладачі відстрочка на час трудового договору, студенти на весь період навчання. Вже підготував звернення до Премʼєр-міністра. Впевнений, все виправлять. Бо ситуація, коли студентів і вчителів можна мобілізувати під час канікул неприйнятна", - зазначав тоді парламентар.



Пізніше Грищук додав, що звернення на КМУ направили.



"З урядом переговорили. Зміни внесуть. Освітянам не потрібно хвилюватись, все буде так як в діючому законі", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр освіти та наукизапевнив, що мобілізація студентів та педагогів не передбачається.Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ "Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається. Жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається.Будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію", - зазначив глава МОН.Напередодні нардепзаявив, що 16 січня набрала чинність постанова КМУ про порядок відстрочки від призову на військову службу."І два абзаци викликають занепокоєння і в освітян, і в мене особисто. Вони суперечать закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку і можуть викликати дуже неоднозначне трактування.Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період особам, зазначеним у підпункті 1 пункту 2 додатку 5 (студенти, аспіранти) надається на семестр, але не більше ніж на шість місяців.Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період особам, зазначеним у підпункті 2 пункту 2 додатку 5 (наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники) надається до кінця навчального року, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.За цією постановою відстрочка надається до кінця навчального року, тобто травень-червень. Що тоді з викладачами в літні місяці? Як це бачить кабінет міністрів? По студентам ті ж самі ризики.Постанови терміново треба приводити у відповідність до закону. Викладачі відстрочка на час трудового договору, студенти на весь період навчання. Вже підготував звернення до Премʼєр-міністра. Впевнений, все виправлять. Бо ситуація, коли студентів і вчителів можна мобілізувати під час канікул неприйнятна", - зазначав тоді парламентар.Пізніше Грищук додав, що звернення на КМУ направили."З урядом переговорили. Зміни внесуть. Освітянам не потрібно хвилюватись, все буде так як в діючому законі", - додав він.

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