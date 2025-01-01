Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 24 січня

Луцьк

Хмарна погода. Невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Область

Хмарна погода. Невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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