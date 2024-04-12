Торік на Волині на кашлюк захворіло 200 дітей. Більшість не були вакциновані





Про це



У 2024 році зареєстрували 226 випадків захворюваності на кашлюк, у 2023 році — 182 випадки.



Найбільше торік реєстрували випадків в Луцькому та Володимирському районах.



З 226 хворих, 200 — діти. 146 з них — невакциновані або з незакінченим вакцинальним комплексом.



Чому ускладнилась епідеміологічна ситуація



Причини:



періодичність цього захворювання (повторюється спалах кожні 5–6 років);



накопичення невакцинованих осіб серед населення (загальноукраїнська тенденція).



На Волині за 2024 рік серед дітей першого року життя первинним вакцинальним комплексом охоплено 89,2% дітей. У віці 18 місяців — 87%.



«Кашлюк найбільш небезпечний для дітей перших років життя, а особливо — перших місяців життя, які ще не щеплені від кашлюка і чия мама не отримала щеплення від нього», — каже заступниця генерального директора Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Єнжиєвська.



Профілактика хвороби



Запобігти кашлюку та виникненню ускладнень від цього захворювання можна завдяки вакцинації, наголошують медики.



Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюка необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців.



Для дітей до 2-х місяців, які ще не отримали вакцину і є дуже вразливими, рекомендовано застосовувати так звану стратегію «кокона», коли всі навколо, хто контактує з дитиною, щеплені від кашлюка.



Також рекомендують вакцинуватися вагітним, щоб захистити маму та малюка.



В закладах охорони здоров’я Волинської області наявні комбіновані вакцини для профілактики кашлюка виробництва Індії.



Як передається хвороба



Кашлюк — це інфекційне захворювання дихальних шляхів. Основний шлях передачі — повітряно-крапельний. Тобто заразитись можна від хворої людини, коли та чхає, кашляє чи розмовляє.



Симптоми хвороби



На початку хвороби симптоми можуть бути такі ж, як при звичайному ГРВІ:



нежить;



некритичне підвищення температури тіла;



за 1–2 тижні з’являється або стає більш нав’язливим, постійним спазматичний кашель;



характерні репризи (шумні вдихи, які супроводжуються свистом);



можуть відбуватись зупинки дихання (апное);



поступово кашель зменшується, стає менш частим і не таким виснажливим, як на початку хвороби.



В середньому кашлюк триває 6–10 тижнів.



Можливі ускладнення при кашлюку: пневмонія, судоми, апное (уповільнення або припинення дихання), енцефалопатія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині торік зафіксували на 24% більше випадків захворювань на кашлюк, ніж у 2023. Найбільше хворіли діти, серед яких високий відсоток невакцинованих або з порушеним календарем вакцинації.Про це misto.media розповіли у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.У 2024 році зареєстрували 226 випадків захворюваності на кашлюк, у 2023 році — 182 випадки.Найбільше торік реєстрували випадків в Луцькому та Володимирському районах.З 226 хворих, 200 — діти. 146 з них — невакциновані або з незакінченим вакцинальним комплексом.Причини:періодичність цього захворювання (повторюється спалах кожні 5–6 років);накопичення невакцинованих осіб серед населення (загальноукраїнська тенденція).На Волині за 2024 рік серед дітей першого року життя первинним вакцинальним комплексом охоплено 89,2% дітей. У віці 18 місяців — 87%.«Кашлюк найбільш небезпечний для дітей перших років життя, а особливо — перших місяців життя, які ще не щеплені від кашлюка і чия мама не отримала щеплення від нього», — каже заступниця генерального директора Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Єнжиєвська.Запобігти кашлюку та виникненню ускладнень від цього захворювання можна завдяки вакцинації, наголошують медики.Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюка необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців.Для дітей до 2-х місяців, які ще не отримали вакцину і є дуже вразливими, рекомендовано застосовувати так звану стратегію «кокона», коли всі навколо, хто контактує з дитиною, щеплені від кашлюка.Також рекомендують вакцинуватися вагітним, щоб захистити маму та малюка.В закладах охорони здоров’я Волинської області наявні комбіновані вакцини для профілактики кашлюка виробництва Індії.Кашлюк — це інфекційне захворювання дихальних шляхів. Основний шлях передачі — повітряно-крапельний. Тобто заразитись можна від хворої людини, коли та чхає, кашляє чи розмовляє.На початку хвороби симптоми можуть бути такі ж, як при звичайному ГРВІ:нежить;некритичне підвищення температури тіла;за 1–2 тижні з’являється або стає більш нав’язливим, постійним спазматичний кашель;характерні репризи (шумні вдихи, які супроводжуються свистом);можуть відбуватись зупинки дихання (апное);поступово кашель зменшується, стає менш частим і не таким виснажливим, як на початку хвороби.В середньому кашлюк триває 6–10 тижнів.Можливі ускладнення при кашлюку: пневмонія, судоми, апное (уповільнення або припинення дихання), енцефалопатія.

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