Що відомо про справу зі стріляниною біля ТЦК у Луцьку, де поранили військовосужбовця
Сьогодні, 21:15
40-річний волинянин, який торік влітку обстріляв пост охорони біля приміщення Терцентру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) в Луцьку, станом на січень 2025 року перебуває під вартою без права внесення застави.
Про це Суспільному розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.
Чи розпочав суд розгляд справи щодо стрілянини по режимному об'єкту
Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували обвинувальний акт до Луцького міськрайонного суду торік в листопаді за статтею 348 Кримінального кодексу України. Йдеться про посягання на життя військовослужбовця.
Зі слів Юлії Шевченко, кваліфікація вчиненого злочину не змінювалась, а мотиви відкриття вогню жителем Луцька по посту охорони біля приміщення ТЦК слідство розцінює як хуліганські. Стрілянину чоловік, як пояснив слідчим, вчинив через ряд особистих проблем.
Як відомо з ухвал Луцького міськрайонного суду, у грудні 2024-го під час підготовчого судового засідання обвинувачений просив суд про захисника від держави, оскільки в нього відсутні кошти. Його захищає один з адвокатів Західного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги.
Обвинувачений і його захисник просили змінити запобіжний захід на домашній арешт, однак у цьому їм відмовили, продовживши попереднє ув'язнення на 60 діб — до 30 січня 2025 року. Справу розглядає колегія з трьох суддів.
Що відомо про стрілянину біля приміщення ТЦК у Луцьку
27 серпня вночі в обласному центрі відбулася перестрілка. Невідомий чоловік стріляв у військових, які несли службу на посту з охорони об'єкта. Чоловік стріляв з невстановленої зброї по військовослужбовцях, вони відкрили вогонь у відповідь. Після стрілянини чоловік втік.
Тоді ТЦК повідомляли, що озброєний напад стався під час комендантської години на пост охорони Луцького ОМТЦК та СП. Один військовослужбовець, який має бойовий досвід, отримав поранення.
4 вересня 2024-го в Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, який ймовірно відкрив вогонь по військовослужбовцях, котрі несли службу з охорони режимного об’єкта на посту. 5 вересня чоловіку оголосили про підозру за фактом замаху на вбивство військовослужбовця у зв'язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку.
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Про це Суспільному розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.
Чи розпочав суд розгляд справи щодо стрілянини по режимному об'єкту
Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували обвинувальний акт до Луцького міськрайонного суду торік в листопаді за статтею 348 Кримінального кодексу України. Йдеться про посягання на життя військовослужбовця.
Зі слів Юлії Шевченко, кваліфікація вчиненого злочину не змінювалась, а мотиви відкриття вогню жителем Луцька по посту охорони біля приміщення ТЦК слідство розцінює як хуліганські. Стрілянину чоловік, як пояснив слідчим, вчинив через ряд особистих проблем.
Як відомо з ухвал Луцького міськрайонного суду, у грудні 2024-го під час підготовчого судового засідання обвинувачений просив суд про захисника від держави, оскільки в нього відсутні кошти. Його захищає один з адвокатів Західного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги.
Обвинувачений і його захисник просили змінити запобіжний захід на домашній арешт, однак у цьому їм відмовили, продовживши попереднє ув'язнення на 60 діб — до 30 січня 2025 року. Справу розглядає колегія з трьох суддів.
Що відомо про стрілянину біля приміщення ТЦК у Луцьку
27 серпня вночі в обласному центрі відбулася перестрілка. Невідомий чоловік стріляв у військових, які несли службу на посту з охорони об'єкта. Чоловік стріляв з невстановленої зброї по військовослужбовцях, вони відкрили вогонь у відповідь. Після стрілянини чоловік втік.
Тоді ТЦК повідомляли, що озброєний напад стався під час комендантської години на пост охорони Луцького ОМТЦК та СП. Один військовослужбовець, який має бойовий досвід, отримав поранення.
4 вересня 2024-го в Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, який ймовірно відкрив вогонь по військовослужбовцях, котрі несли службу з охорони режимного об’єкта на посту. 5 вересня чоловіку оголосили про підозру за фактом замаху на вбивство військовослужбовця у зв'язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку.
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