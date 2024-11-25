Що відомо про справу зі стріляниною біля ТЦК у Луцьку, де поранили військовосужбовця





Про це Юлія Шевченко.



Чи розпочав суд розгляд справи щодо стрілянини по режимному об'єкту

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували обвинувальний акт до Луцького міськрайонного суду торік в листопаді за статтею 348 Кримінального кодексу України. Йдеться про посягання на життя військовослужбовця.



Зі слів Юлії Шевченко, кваліфікація вчиненого злочину не змінювалась, а мотиви відкриття вогню жителем Луцька по посту охорони біля приміщення ТЦК слідство розцінює як хуліганські. Стрілянину чоловік, як пояснив слідчим, вчинив через ряд особистих проблем.



Як відомо з ухвал Луцького міськрайонного суду, у грудні 2024-го під час підготовчого судового засідання обвинувачений просив суд про захисника від держави, оскільки в нього відсутні кошти. Його захищає один з адвокатів Західного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги.



Обвинувачений і його захисник просили змінити запобіжний захід на домашній арешт, однак у цьому їм відмовили, продовживши попереднє ув'язнення на 60 діб — до 30 січня 2025 року. Справу розглядає колегія з трьох суддів.



Що відомо про стрілянину біля приміщення ТЦК у Луцьку

27 серпня вночі в обласному центрі відбулася перестрілка. Невідомий чоловік стріляв у військових, які несли службу на посту з охорони об'єкта. Чоловік стріляв з невстановленої зброї по військовослужбовцях, вони відкрили вогонь у відповідь. Після стрілянини чоловік втік.



Тоді ТЦК повідомляли, що озброєний напад стався під час комендантської години на пост охорони Луцького ОМТЦК та СП. Один військовослужбовець, який має бойовий досвід, отримав поранення.



4 вересня 2024-го в Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, який ймовірно відкрив вогонь по військовослужбовцях, котрі несли службу з охорони режимного об’єкта на посту. 5 вересня чоловіку оголосили про підозру за фактом замаху на вбивство військовослужбовця у зв'язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 40-річний волинянин, який торік влітку обстріляв пост охорони біля приміщення Терцентру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) в Луцьку, станом на січень 2025 року перебуває під вартою без права внесення застави.Про це Суспільному розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіонуЧи розпочав суд розгляд справи щодо стрілянини по режимному об'єктуПрокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували обвинувальний акт до Луцького міськрайонного суду торік в листопаді за статтею 348 Кримінального кодексу України. Йдеться про посягання на життя військовослужбовця.Зі слів Юлії Шевченко, кваліфікація вчиненого злочину не змінювалась, а мотиви відкриття вогню жителем Луцька по посту охорони біля приміщення ТЦК слідство розцінює як хуліганські. Стрілянину чоловік, як пояснив слідчим, вчинив через ряд особистих проблем.Як відомо з ухвал Луцького міськрайонного суду, у грудні 2024-го під час підготовчого судового засідання обвинувачений просив суд про захисника від держави, оскільки в нього відсутні кошти. Його захищає один з адвокатів Західного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги.Обвинувачений і його захисник просили змінити запобіжний захід на домашній арешт, однак у цьому їм відмовили, продовживши попереднє ув'язнення на 60 діб — до 30 січня 2025 року. Справу розглядає колегія з трьох суддів.Що відомо про стрілянину біля приміщення ТЦК у Луцьку27 серпня вночі в обласному центрі відбулася перестрілка. Невідомий чоловік стріляв у військових, які несли службу на посту з охорони об'єкта. Чоловік стріляв з невстановленої зброї по військовослужбовцях, вони відкрили вогонь у відповідь. Після стрілянини чоловік втік.Тоді ТЦК повідомляли, що озброєний напад стався під час комендантської години на пост охорони Луцького ОМТЦК та СП. Один військовослужбовець, який має бойовий досвід, отримав поранення.4 вересня 2024-го в Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, який ймовірно відкрив вогонь по військовослужбовцях, котрі несли службу з охорони режимного об’єкта на посту. 5 вересня чоловіку оголосили про підозру за фактом замаху на вбивство військовослужбовця у зв'язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку.

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