Пакунок малюка або грошова компенсація: чи є зміни для волинян





За роз'ясненням



"Якщо є необхідність прийняти документи на грошову компенсацію, то ЦНАПи повинні це зробити. А призначення і виплати вже відбуватимуться пізніше", — зазначила посадовиця.

Зі слів Олени Маркусик, постанови Кабінету Міністрів України № 1180 та № 744 є чинними, станом на кінець січня 2025 року і підстави для того, щоб не приймати заяви від сімей на отримання грошової компенсації, відсутні.



Рішення щодо призначення компенсація замість "пакунків малюка" структурні підрозділи соціального захисту населення прийматимуть після прийняття та офіційного оприлюднення постанови Кабміну, яка визначатиме порядок призначення та виплати на 2025 рік.



Олена Маркусик додала, що батьки, у яких народилася дитина в січні 2025 року, можуть отримати "пакунок малюка" у натуральній формі при виписці із пологових відділень. Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців із дня народження дитини.



З січня 2024 року грошовий еквівалент бебі-боксу (пакунок малюка) становить 7689 гривень. Більше про те, як отримати грошову компенсацію вартості допомоги "Пакунок малюка" і що для цього потрібно можна переглянути на порталі Дія.



Довідково: інформація про призупинення прийому документів для призначення грошової компенсації вартості "пакунка малюка" на Facebook-сторінці ЦНАПу Ковеля з'явилося 15 січня, ЦНАП Турійська повідомляв таку ж інформацію 18 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В січні 2025 року на офіційних сторінках Центрів надання адмінпослуг (ЦНАП) в Турійську та у Ковелі повідомили про призупинення прийому документів на призначення грошової компенсації вартості "пакунка малюка".За роз'ясненням Суспільне звернулося в обласний департамент соціальної та ветеранської поліції. Зі слів заступниці директора Олени Маркусик, наразі заяви від батьків новонароджених приймають у ЦНАПах, але кошти люди зможуть отримати згодом."Якщо є необхідність прийняти документи на грошову компенсацію, то ЦНАПи повинні це зробити. А призначення і виплати вже відбуватимуться пізніше", — зазначила посадовиця.Зі слів Олени Маркусик, постанови Кабінету Міністрів України № 1180 та № 744 є чинними, станом на кінець січня 2025 року і підстави для того, щоб не приймати заяви від сімей на отримання грошової компенсації, відсутні.Рішення щодо призначення компенсація замість "пакунків малюка" структурні підрозділи соціального захисту населення прийматимуть після прийняття та офіційного оприлюднення постанови Кабміну, яка визначатиме порядок призначення та виплати на 2025 рік.Олена Маркусик додала, що батьки, у яких народилася дитина в січні 2025 року, можуть отримати "пакунок малюка" у натуральній формі при виписці із пологових відділень. Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців із дня народження дитини.З січня 2024 року грошовий еквівалент бебі-боксу (пакунок малюка) становить 7689 гривень. Більше про те, як отримати грошову компенсацію вартості допомоги "Пакунок малюка" і що для цього потрібно можна переглянути на порталі Дія.Довідково: інформація про призупинення прийому документів для призначення грошової компенсації вартості "пакунка малюка" на Facebook-сторінці ЦНАПу Ковеля з'явилося 15 січня, ЦНАП Турійська повідомляв таку ж інформацію 18 січня.

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