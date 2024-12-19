«Ми маємо це припинити»: Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним

«Ми маємо це припинити»: Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним
Американський президент Дональд Трамп назвав війну в Україні "справжнім звірством". Мовляв, гинуть молоді люди, руйнуються будівлі й цілі міста. За його словами, він невдовзі зустрінеться з Володимиром Путіним.

Про це йшлося під час виступу Трампа у четвер, 23 січня, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає ТСН.

"Я хочу невдовзі зустрітися з президентом Путіним. Це стосується не лише економіки, а питання мільйонів життів. Гинуть чудові молоді люди... Гинуть на полі бою від куль. Як я неодноразово казав, Україна — це рівнинна країна. Там немає, де сховатися, тож єдина річ, яка зупиняє ворожі кулі — людске тіло", — заявив він.

Трамп також поділився своїми враженнями від інформації про бойові дії в Україні.

"Я бачив фото того, що відбувається. Це справжнє звірство, різанина, бійня. Я говорю не про економіку, не про природні ресурси. Я говорю про молодих людей, які гинуть на полі бою. Руйнуються цілі міста. І ми маємо це припинити", — сказав президент США.

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Теги: Трамп, Путін, війна
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