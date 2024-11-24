Оскар-2025: всі номінанти кінопремії

Нарешті оргокомітет американської кінопремії "Оскар" оголосив повний список номінантів, які мають усі шанси вибороти омріяні статуетки.Так, 97-ма за рахунком урочиста церемонія відбудеться вже 2 березня. Лауреатів оголосять у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі. Наразі ж Американська кіноакадемія нарешті оголосила повний список номінантів на "Оскар-2025". До слова, цей захід двічі переносили через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі.З цікавого, вже другий рік поспіль український фільм потрапляє до списку номінантів. Цього разу за статуетку "Оскара" боротиметься фільм "Порцелянова війна".Найкращий фільм"Анора""Бруталіст""Боб Ділан: Цілковитий незнайомець""Конклав""Дюна: Частина друга""Емілія Перес""Я досі тут""Нікелеві хлопчики""Субстанція""Wicked: Чародійка"Найкраща режисерська роботаШон Бейкер ("Анора")Брейді Корбет ("Бруталіст")Джеймс Менголд ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець")Жак Одіар ("Емілія Перес")Коралі Фаржа ("Субстанція")Найкраща чоловіча рольЕдріен Броуді ("Бруталіст")Тімоті Шаламе ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець")Колман Домінго ("Сінг-Сінг")Рейф Файнс ("Конклав")Себастіан Стен ("Учень. Історія Трампа")Найкраща жіноча рольСинтія Еріво ("Wicked: Чародійка")Карла Софія Гаскон ("Емілія Перес")Майкі Медісон ("Анора")Демі Мур ("Субстанція")Фернанда Торрес ("Я досі тут")Найкраща чоловіча роль другого плануЮра Борисов ("Анора")Кіран Калкін ("Справжній біль")Едвард Нортон ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець")Гай Пірс ("Бруталіст")Джеремі Стронг ("Учень. Історія Трампа")Найкраща жіноча роль другого плануМоніка Барбаро ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець")Аріана Гранде ("Wicked: Чародійка")Фелісіті Джонс ("Бруталіст")Ізабелла Росселліні ("Конклав")Зої Салдана ("Емілія Перес")Найкращий оригінальний сценарій"Анора""Бруталіст""Справжній біль""5 вересня""Субстанція"Найкращий адаптований сценарій"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець""Конклав""Емілія Перес""Нікелеві хлопчики""Сінг-Сінг"Найкращий анімаційний повнометражний фільм"Потік: Останній кіт на землі""Думками навиворіт 2""Мемуари равлика""Воллес і Ґроміт: Перната відплата""Дикий робот"Найкращий міжнародний художній фільм"Я все ще тут""Дівчина з голкою""Емілія Перес""Насіння священного інжиру""Потік: Останній кіт на землі"Найкращий повнометражний документальний фільми"Щоденники чорної скриньки""Немає іншої землі""Порцелянова війна""Саундтрек до державного перевороту""Цукровий тростник"Найкращий документальний короткометражний фільм"Смерть за номерами""Я готовий, начальнику""Нещасний випадок""Інструменти серця, що б'ються""Єдина дівчина в оркестрі"Найкращий ігровий короткометражний фільм"Посилання""Ануя""Я не робот""Останній рейнджер""Людина, яка не могла мовчати"Найкращий анімаційний короткометражний фільм"Красиві чоловіки""У тіні кипариса""Чарівні цукерки""Подорож до дива""Фу!"Найкраща музика до фільму"Бруталіст" – Деніел Бламберг"Конклав" – Фолькер Бертельман"Емілія Перес" – Клеман Дюколь і Каміль"Wicked: Чародійка" – Джон Павелл і Стефан Швардс"Дикий робот" – Кріс БаверсНайкраща пісня до фільмуEl Mal – "Емілія Перес"The Journey – "Батальйон 6888"Like A Bird – "Сінг-Сінг"Mi Camin – "Емілія Перес"Never Too Late – "Елтон Джон: Ніколи не пізно"Найкраща операторська робота"Носферату""Емілія Перес""Конклав""Бруталіст""Дюна: Частина друга"Найкращий звук"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець""Дюна: Частина друга""Емілія Перес""Wicked: Чародійка""Дикий робот"Найкраща робота художника-постановника"Бруталіст""Конклав""Дюна: Частина друга""Носферату""Wicked: Чародійка"Найкращий грим і зачіски"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець""Емілія Перес""Носферату""Субстанція""Wicked: Чародійка"Найкращий дизайн костюмів"Нікому не відомий""Конклав""Гладіатор 2""Носферату""Wicked: Чародійка"Найкращий монтаж"Анора""Бруталіст""Конклав""Емілія Перес""Wicked: Чародійка"Найкращі візуальні ефекти"Чужий: Ромул""Бути кращим: Історія Роббі Вільямса""Дюна 2""Планета мавп: Нове царство""Wicked: Чародійка"