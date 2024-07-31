У центрі Луцька запрацював простір для ветеранів





Тарас Сасовський розповів, що наразі "ХАБ ВЕТЕРАН" розпочинає роботу в тимчасовому приміщенні. Після відкриття основного ветеранського простору в будівлі на вулиці Климчука Сергія, 7 приміщення на Волі, 23 зберігатиметься за комунальною установою як філіал.



"Проєкт хабу на вулиці Климчука Сергія розроблений, але ми чекаємо роз'яснення від Мінветеранів щодо функціонування ветеранських просторів. Тому сам проєкт буде змінюватися, і ми змушені чекати на ці вимоги", — сказав Тарас Сасовський.



Як повідомили в міській раді, заклад на Волі, 23 створили для перебування ветеранів та розв'язання їхніх питань. Тут працюватимуть два фахівці супроводу, психолог і працівник департаменту ветеранської політики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 січня в Луцьку на проспекті Волі, 23 запрацював ветеранський простір "Твій шлях додому" комунальної установи "ХАБ ВЕТЕРАН". Суспільному керівник комунальної установи, ветеран війнирозповів, що наразі "ХАБ ВЕТЕРАН" розпочинає роботу в тимчасовому приміщенні. Після відкриття основного ветеранського простору в будівлі на вулиці Климчука Сергія, 7 приміщення на Волі, 23 зберігатиметься за комунальною установою як філіал."Проєкт хабу на вулиці Климчука Сергія розроблений, але ми чекаємо роз'яснення від Мінветеранів щодо функціонування ветеранських просторів. Тому сам проєкт буде змінюватися, і ми змушені чекати на ці вимоги", — сказав Тарас Сасовський.Як повідомили в міській раді, заклад на Волі, 23 створили для перебування ветеранів та розв'язання їхніх питань. Тут працюватимуть два фахівці супроводу, психолог і працівник департаменту ветеранської політики.

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