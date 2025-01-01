Чи очікувати магнітні бурі 24 січня: прогноз
Сьогодні, 01:30
Суттєвих магнітних бур на Землі, у п’ятницю 24 січня, не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
За останню добу на Сонці відбулось п'ять спалахів класу С. Вони сильно не впливають на Землю.
Очікується, що в п'ятницю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Meteoprog.
За останню добу на Сонці відбулось п'ять спалахів класу С. Вони сильно не впливають на Землю.
Очікується, що в п'ятницю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 24 січня: прогноз
Сьогодні, 01:30
24 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Оскар-2025: всі номінанти кінопремії
23 січень, 23:19
«Ми маємо це припинити»: Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним
23 січень, 22:43
У центрі Луцька запрацював простір для ветеранів
23 січень, 22:12