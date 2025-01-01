Чи очікувати магнітні бурі 24 січня: прогноз

Суттєвих магнітних бур на Землі, у п’ятницю 24 січня, не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.Про це повідомляє Meteoprog.За останню добу на Сонці відбулось п'ять спалахів класу С. Вони сильно не впливають на Землю.Очікується, що в п'ятницю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.