Курс валют на 24 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 24 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 24 січня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 13 копійок й становить 41,97 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,97 (-19 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,67 (-20 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,37 (+12 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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