Курс валют на 24 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США – 41,97 (-19 коп.)



Курс євро

1 євро – 43,67 (-20 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,37 (+12 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 24 січня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 13 копійок й становить 41,97 гривні.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США – 41,97 (-19 коп.)Курс євро1 євро – 43,67 (-20 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,37 (+12 коп.)

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