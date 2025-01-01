В Україні готують реформу, як залучити до армії 18-25-річних: що відомо





Про це розповів заступник керівника Офісу президента та колишній командир 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса в інтерв’ю Associated Press, передає



У своєму першому інтерв’ю іноземним ЗМІ з моменту вступу на нову посаду восени минулого року заступник керівника Офісу президента полковник Павло Паліса сказав, що Україна вивчає нові варіанти набору до війська, оскільки нинішня система призову, успадкована з радянських часів, малоефективна.



У виданні зауважують, що хоча минулої весни Україна ухвалила закон про мобілізацію та знизила вік призову з 27 до 25 років, ці заходи не мали необхідного впливу, щоб поповнити її лави чи компенсувати втрати на полі бою.



Однією з ініціатив є план, який Паліса назвав "чесним контрактом". Він містить у собі:



фінансові стимули,



чіткі гарантії навчання,



заходи щодо забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами.



План спрямований на залучення переважно 18-25-річних, які наразі звільнені від мобілізації, а також на українців, які мають право на відстрочку або звільнені після ухвалення закону про мобілізацію.



"Забезпечити командира підрозділу та військовослужбовця-контрактника, встановити відкриті та професійні відносини між ними, а також окреслити чіткі межі, зрозумілі для обох. На мою думку, це є важливим для ефективного діалогу", – вважає Паліса.



Зусилля, яке, за словами Паліси, перебуває на завершальній стадії, можуть допомогти відповісти на заклики адміністрацій Байдена та Трампа про те, що Україна може розширити кадровий потенціал для ЗСУ шляхом зниження призовного віку.



Паліса сказав, що Офіс президента у співпраці з Кабінетом міністрів і Міністерством оборони перевіряє, чому зусилля з мобілізації не вдалися.



"Ми дійсно маємо величезний мобілізаційний ресурс. На мою думку, на даний момент це більше, ніж те, що нам зараз потрібно для вирішення тих чи інших завдань на передовій", – сказав він. "Механізм, який ми зараз маємо, не дозволяє нам бути настільки ефективними, наскільки ми могли б".



Радник голови ОП каже, що існує нагальна потреба в реформах для покращення координації та ефективності.



"(Нам потрібно) адаптувати структуру до логіки сучасної війни, що дозволить нам бути більш ефективними та не дасть нам повторювати ті самі помилки. Це те, що потрібно зробити. Іншого шляху немає", – підсумував Павло Паліса і додав, що має намір повернутися до своєї ролі на полі бою після завершення цієї місії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Реформа залучення до війська людей віком 18-25 років перебуває на завершальній стадії розробки.Про це розповів заступник керівника Офісу президента та колишній командир 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса в інтерв’ю Associated Press, передає ТСН У своєму першому інтерв’ю іноземним ЗМІ з моменту вступу на нову посаду восени минулого року заступник керівника Офісу президента полковник Павло Паліса сказав, що Україна вивчає нові варіанти набору до війська, оскільки нинішня система призову, успадкована з радянських часів, малоефективна.У виданні зауважують, що хоча минулої весни Україна ухвалила закон про мобілізацію та знизила вік призову з 27 до 25 років, ці заходи не мали необхідного впливу, щоб поповнити її лави чи компенсувати втрати на полі бою.Однією з ініціатив є план, який Паліса назвав "чесним контрактом". Він містить у собі:фінансові стимули,чіткі гарантії навчання,заходи щодо забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами.План спрямований на залучення переважно 18-25-річних, які наразі звільнені від мобілізації, а також на українців, які мають право на відстрочку або звільнені після ухвалення закону про мобілізацію."Забезпечити командира підрозділу та військовослужбовця-контрактника, встановити відкриті та професійні відносини між ними, а також окреслити чіткі межі, зрозумілі для обох. На мою думку, це є важливим для ефективного діалогу", – вважає Паліса.Зусилля, яке, за словами Паліси, перебуває на завершальній стадії, можуть допомогти відповісти на заклики адміністрацій Байдена та Трампа про те, що Україна може розширити кадровий потенціал для ЗСУ шляхом зниження призовного віку.Паліса сказав, що Офіс президента у співпраці з Кабінетом міністрів і Міністерством оборони перевіряє, чому зусилля з мобілізації не вдалися."Ми дійсно маємо величезний мобілізаційний ресурс. На мою думку, на даний момент це більше, ніж те, що нам зараз потрібно для вирішення тих чи інших завдань на передовій", – сказав він. "Механізм, який ми зараз маємо, не дозволяє нам бути настільки ефективними, наскільки ми могли б".Радник голови ОП каже, що існує нагальна потреба в реформах для покращення координації та ефективності."(Нам потрібно) адаптувати структуру до логіки сучасної війни, що дозволить нам бути більш ефективними та не дасть нам повторювати ті самі помилки. Це те, що потрібно зробити. Іншого шляху немає", – підсумував Павло Паліса і додав, що має намір повернутися до своєї ролі на полі бою після завершення цієї місії.

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