На Волині оголосили «жовтий» рівень небезпечності: причини

На Волині оголосили «жовтий» рівень небезпечності: причини
Волинян попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться на сторінці у Фейсбуку Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Вранці 24 січня, у Луцьку та по області, на дорогах очікується ожеледиця.

На Волині оголошено І, «жовтий» рівень небезпечності.

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Теги: погода, прогноз
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