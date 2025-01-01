На Волині оголосили «жовтий» рівень небезпечності: причини





Про це йдеться на сторінці у Фейсбуку Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Вранці 24 січня, у Луцьку та по області, на дорогах очікується ожеледиця.



На Волині оголошено І, «жовтий» рівень небезпечності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинян попереджають про небезпечні метеорологічні явища.Про це йдеться на сторінці у Фейсбуку Волинського обласного центру з гідрометеорології.Вранці 24 січня, у Луцьку та по області, на дорогах очікується ожеледиця.На Волині оголошено І, «жовтий» рівень небезпечності.

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