На Волині оголосили «жовтий» рівень небезпечності: причини
Сьогодні, 08:20
Волинян попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться на сторінці у Фейсбуку Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Вранці 24 січня, у Луцьку та по області, на дорогах очікується ожеледиця.
На Волині оголошено І, «жовтий» рівень небезпечності.
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Про це йдеться на сторінці у Фейсбуку Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Вранці 24 січня, у Луцьку та по області, на дорогах очікується ожеледиця.
На Волині оголошено І, «жовтий» рівень небезпечності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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