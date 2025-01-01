Росія атакувала Київщину дронами: загинули троє людей

Росія атакувала Київську область дронами: є загиблі та постраждалі.Про це повідомили очільник Київської обласної військової адміністраціїта ДСНС.Унаслідок атаки в області загинули троє людей. Ще одна людина – чоловік 26 років – отримав опіки.У першому районі "шахед" спричинив пожежу та руйнування фасаду на поверхах з шостого по дев'ятий. Оперативні служби прибули на місце, було проведено евакуацію мешканців. Пошкоджені 11 квартир. Загинув чоловік.В іншому населеному пункті, в Броварах, через влучання уламків сталося загоряння двоповерхового приватного будинку на площі 120 квадратних метрів. Тут загинув чоловік 1966 року народження та його дружина 1965 р.н.На місці працюють 49 рятувальників, 13 одиниць техніки, психологи ДСНС надають підтримку постраждалим. ,