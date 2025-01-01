Росія атакувала Київщину дронами: загинули троє людей

Росія атакувала Київщину дронами: загинули троє людей
Росія атакувала Київську область дронами: є загиблі та постраждалі.

Про це повідомили очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник та ДСНС.

Унаслідок атаки в області загинули троє людей. Ще одна людина – чоловік 26 років – отримав опіки.

У першому районі "шахед" спричинив пожежу та руйнування фасаду на поверхах з шостого по дев'ятий. Оперативні служби прибули на місце, було проведено евакуацію мешканців. Пошкоджені 11 квартир. Загинув чоловік.

В іншому населеному пункті, в Броварах, через влучання уламків сталося загоряння двоповерхового приватного будинку на площі 120 квадратних метрів. Тут загинув чоловік 1966 року народження та його дружина 1965 р.н.
Росія атакувала Київщину дронами: загинули троє людей

На місці працюють 49 рятувальників, 13 одиниць техніки, психологи ДСНС надають підтримку постраждалим. ,

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Теги: Росія, війна
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