На війні помер Герой з Волині Андрій Коваль

Андрій Дмитрович Коваль 1992 року народження.



Про це повідомили на сторінці Колківської селищної ради.



Захисник помер 19 січня 2025 року під час виконання бойового завдання.



Дату та час поховання повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні помер матрос1992 року народження.Про це повідомили на сторінці Колківської селищної ради.Захисник помер 19 січня 2025 року під час виконання бойового завдання.Дату та час поховання повідомлять згодом.

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