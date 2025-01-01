На війні помер Герой з Волині Андрій Коваль
Сьогодні, 07:04
На війні помер матрос Андрій Дмитрович Коваль 1992 року народження.
Про це повідомили на сторінці Колківської селищної ради.
Захисник помер 19 січня 2025 року під час виконання бойового завдання.
Дату та час поховання повідомлять згодом.
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Про це повідомили на сторінці Колківської селищної ради.
Захисник помер 19 січня 2025 року під час виконання бойового завдання.
Дату та час поховання повідомлять згодом.
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