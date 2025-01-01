На війні помер Герой з Волині Андрій Коваль

На війні помер Герой з Волині Андрій Коваль
На війні помер матрос Андрій Дмитрович Коваль 1992 року народження.

Про це повідомили на сторінці Колківської селищної ради.

Захисник помер 19 січня 2025 року під час виконання бойового завдання.

Дату та час поховання повідомлять згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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