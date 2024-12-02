Сьогодні у Луцьку в Старому місті не буде води

Сьогодні у Луцьку в Старому місті не буде води
Сьогодні, 24 січня, через аварійну ситуацію на вулиці Данила Галицького, 8 у Луцьку у частині будинків буде тимчасово відсутнє водопостачання.

Про це повідомили у комунальному підприємстві "Луцькводоканал".

"У звʼязку з ліквідацією аварії на вулиці Данила Галицького 8, 24 січня з 9:00 до 16 :00 буде відсутнє водопостачання на вулицях:
Данила Галицького, Драгоманова, Братковського, Йова Кондзелевича, Караїмська і прилеглі вулиці Старого міста", - йдеться в повідомленні.

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Теги: вода, Луцьк
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