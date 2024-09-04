Ідентифікували окупанта, який розстріляв полонених бійців ЗСУ

Ідентифікували окупанта, який розстріляв полонених бійців ЗСУ
У мережі з'явилася інформація про російського воєнного злочинця, який розстрілював полонених бійців ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, згідно публікацій йдеться про Олега Яковлєва - окупанта із підрозділу "Шторм" 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ, яка брала участь у боях за Авдіївку та Очеретино. Позивний "Сара".

Нагадаємо, що учора у мережі розповсюджено відеозапис, на якому група російських військових страчує захоплених у полон бійців ЗСУ. Свій воєнний злочин росіяни фіксували на телефон. На записі видно, розстріл щонайменше шістьох полонених військових. Одним із злочинців на записі був саме Олег Яковлєв.

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Теги: розстріл, військові
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