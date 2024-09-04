Ідентифікували окупанта, який розстріляв полонених бійців ЗСУ





Як повідомляє Олега Яковлєва - окупанта із підрозділу "Шторм" 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ, яка брала участь у боях за Авдіївку та Очеретино. Позивний "Сара".



Нагадаємо, що учора у мережі розповсюджено відеозапис, на якому група російських військових страчує захоплених у полон бійців ЗСУ. Свій воєнний злочин росіяни фіксували на телефон. На записі видно, розстріл щонайменше шістьох полонених військових. Одним із злочинців на записі був саме Олег Яковлєв.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі з'явилася інформація про російського воєнного злочинця, який розстрілював полонених бійців ЗСУ.Як повідомляє Цензор.НЕТ , згідно публікацій йдеться про- окупанта із підрозділу "Шторм" 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ, яка брала участь у боях за Авдіївку та Очеретино. Позивний "Сара".Нагадаємо, що учора у мережі розповсюджено відеозапис, на якому група російських військових. Свій воєнний злочин росіяни фіксували на телефон. На записі видно, розстріл щонайменше шістьох полонених військових. Одним із злочинців на записі був саме Олег Яковлєв.

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