Через теплу зиму у нацпарку на Волині розквітли рослини

Через теплу зиму у нацпарку на Волині розквітли рослини
У національному парку "Прип'ять-Стохід" на Волині через плюсові температури повітря та відсутність снігу розквітли деякі квіти.

Їх побачили працівники нацпарку під час огляду території, розповів Суспільному 24 січня старший науковий співробітник Юрій Корх.

"Такі явища нагадують нам про те, як природа адаптується до змін клімату, навіть якщо вони є викликом", — каже Юрій Корх.
З його слів, зазвичай ці рослини розквітають у квітні, але ранній період вегетації не загрожує їхньому знищенню. Нині працівники нацпарку спостерігають масове цвітіння одразу кількох видів рослин.
Через теплу зиму у нацпарку на Волині розквітли рослини

Серед рослин, які продовжують квітувати: однорічна рослина — глуха кропива пурпурова, яка рідше знаходиться у фазі цвітіння — її маленькі пурпурові квіти прикрашають ландшафт нацпарку. Підмаренник м’який перебуває у фазі бутонізації — його делікатні бутони чекають миті, щоб розкритися.

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Теги: Волинь, нацпарк, квіти
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