Через теплу зиму у нацпарку на Волині розквітли рослини





Їх побачили працівники нацпарку під час огляду території, розповів Юрій Корх.



"Такі явища нагадують нам про те, як природа адаптується до змін клімату, навіть якщо вони є викликом", — каже Юрій Корх.

З його слів, зазвичай ці рослини розквітають у квітні, але ранній період вегетації не загрожує їхньому знищенню. Нині працівники нацпарку спостерігають масове цвітіння одразу кількох видів рослин.



Серед рослин, які продовжують квітувати: однорічна рослина — глуха кропива пурпурова, яка рідше знаходиться у фазі цвітіння — її маленькі пурпурові квіти прикрашають ландшафт нацпарку. Підмаренник м’який перебуває у фазі бутонізації — його делікатні бутони чекають миті, щоб розкритися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У національному парку "Прип'ять-Стохід" на Волині через плюсові температури повітря та відсутність снігу розквітли деякі квіти.Їх побачили працівники нацпарку під час огляду території, розповів Суспільному 24 січня старший науковий співробітник"Такі явища нагадують нам про те, як природа адаптується до змін клімату, навіть якщо вони є викликом", — каже Юрій Корх.З його слів, зазвичай ці рослини розквітають у квітні, але ранній період вегетації не загрожує їхньому знищенню. Нині працівники нацпарку спостерігають масове цвітіння одразу кількох видів рослин.Серед рослин, які продовжують квітувати: однорічна рослина — глуха кропива пурпурова, яка рідше знаходиться у фазі цвітіння — її маленькі пурпурові квіти прикрашають ландшафт нацпарку. Підмаренник м’який перебуває у фазі бутонізації — його делікатні бутони чекають миті, щоб розкритися.

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