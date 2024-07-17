У громаді на Волині запрацював адаптивний ветеранський простір для занять спортом





Про це Інна Бондарчук. З її слів, у цьому просторі військові будуть зустрічатися, спілкуватися, адаптовуватися і відповідно — отримувати фізичну реабілітацію.



В яких умовах відновлюватимуться ветерани



Ветеран війни — майстер-сержант Сергій Забродський у Збройних силах України служив 26 років. Каже: адаптивний простір відвідав вперше.



"По можливості буду приходити займатися. Пішов на пенсію, потім мобілізувався, служив на сході. Лиманський напрямок, Покровський і зараз звільнився за сімейними обставинами", — говорить ветеран війни Сергій Забродський.



53-річний Олександр Остапчук — учасник АТО. Волинянин служив у війську понад 25 років, демобілізувався внаслідок поранення поблизу міста Красногорівка на Донеччині.



"Я отримав травму спини, травму ноги й голови. Зараз я інвалід III групи. Вивозив поранених. Там є такий терикон між Мар’янкою і Красногорівкою. І там прильот був, і все", — каже демобілізований військовослужбовець Олександр Остапчук.



Працюватиме адаптивний простір двічі на тиждень, розповідає тренер Павло Брич, який займається відновленням ветеранів. Каже: два місяці проходив спеціальні курси. Для кожного ветерана виділена година тренування.



"В кожного є своя програма. В декого, наприклад, можна більше навантаження на ноги дати, бо в нього проблеми з руками, а в де в кого можна дати нагрузку на руки. Вправи будемо проводити на реакцію і координацію рухів, тому що дуже багато військових є з контузіями", — говорить тренер Павло Брич.



За словами селищної голови Інни Бондарчук, Поворська громада – одна із 15 громад України, яка перемогла на конкурсі соціальних ініціатив "Час діяти, Нестримні!".



"На облаштування у співфінансуванні у нас пішло 600 тисяч гривень: 200 тисяч із бюджету громади, 200 тисяч дав громаді наш благодійний фонд і 200 тисяч державна установа "Спорт для всіх", — каже селищна голова.



Як додала Інна Бондарчук, у Поворській громаді зареєстровано 4063 людини. З її слів, від початку повномасштабної війни мобілізували понад 200 жителів громади, нині у селах громади проживає 60 ветеранів. Спортивний простір, на думку посадовиці, сприятиме реабілітації та адаптації демобілізованих воїнів у цивільному житті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Поворській громаді на Волині відкрили адаптивний простір для ветеранів війни, військовослужбовців та людей з інвалідністю. Спортивний клуб запрацював на базі місцевого центру культури та дозвілля.Про це Суспільному розповіла селищна голова. З її слів, у цьому просторі військові будуть зустрічатися, спілкуватися, адаптовуватися і відповідно — отримувати фізичну реабілітацію.Ветеран війни — майстер-сержанту Збройних силах України служив 26 років. Каже: адаптивний простір відвідав вперше."По можливості буду приходити займатися. Пішов на пенсію, потім мобілізувався, служив на сході. Лиманський напрямок, Покровський і зараз звільнився за сімейними обставинами", — говорить ветеран війни Сергій Забродський.53-річний— учасник АТО. Волинянин служив у війську понад 25 років, демобілізувався внаслідок поранення поблизу міста Красногорівка на Донеччині."Я отримав травму спини, травму ноги й голови. Зараз я інвалід III групи. Вивозив поранених. Там є такий терикон між Мар’янкою і Красногорівкою. І там прильот був, і все", — каже демобілізований військовослужбовець Олександр Остапчук.Працюватиме адаптивний простір двічі на тиждень, розповідає тренер Павло Брич, який займається відновленням ветеранів. Каже: два місяці проходив спеціальні курси. Для кожного ветерана виділена година тренування."В кожного є своя програма. В декого, наприклад, можна більше навантаження на ноги дати, бо в нього проблеми з руками, а в де в кого можна дати нагрузку на руки. Вправи будемо проводити на реакцію і координацію рухів, тому що дуже багато військових є з контузіями", — говорить тренерЗа словами селищної голови Інни Бондарчук, Поворська громада – одна із 15 громад України, яка перемогла на конкурсі соціальних ініціатив "Час діяти, Нестримні!"."На облаштування у співфінансуванні у нас пішло 600 тисяч гривень: 200 тисяч із бюджету громади, 200 тисяч дав громаді наш благодійний фонд і 200 тисяч державна установа "Спорт для всіх", — каже селищна голова.Як додала Інна Бондарчук, у Поворській громаді зареєстровано 4063 людини. З її слів, від початку повномасштабної війни мобілізували понад 200 жителів громади, нині у селах громади проживає 60 ветеранів. Спортивний простір, на думку посадовиці, сприятиме реабілітації та адаптації демобілізованих воїнів у цивільному житті.

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