На Львівщині внаслідок падіння уламків збитого безпілотника пошкоджений будинок

На Львівщині внаслідок падіння уламків збитого безпілотника пошкоджений будинок
Уночі чотири російські безпілотники атакували Львівщину, є пошкодження.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"Цієї ночі Львівщину атакували чотири ворожі бойові безпілотники. Воїни ППО та мобільні вогневі групи спрацювали на 100%. Всі ворожі цілі знищили", - йдеться в повідомленні.

В одному зі сіл Львівського району внаслідок падіння уламків "шахеда" пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч утворилася вирва, діаметром 4 метри.

За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

На Київщині внаслідок атаки російських "шахедів" загинули троє людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Львівщина, атака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині запрацював адаптивний ветеранський простір для занять спортом
Сьогодні, 10:44
Сьогодні у Луцьку в Старому місті не буде води
Сьогодні, 10:13
На Львівщині внаслідок падіння уламків збитого безпілотника пошкоджений будинок
Сьогодні, 09:20
Росія атакувала Київщину дронами: загинули троє людей
Сьогодні, 09:08
На Волині оголосили «жовтий» рівень небезпечності: причини
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Обстріл Львівщини: є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури Обстріл Львівщини: є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури
15 січень, 09:43
Росія атакувала 6 об'єктів енергетики на Львівщині Росія атакувала 6 об'єктів енергетики на Львівщині
13 грудень, 2024, 15:05
Львівщина: росіяни влучили у багатоповерховий житловий будинок, є постраждалі Львівщина: росіяни влучили у багатоповерховий житловий будинок, є постраждалі
19 червень, 2024, 09:10
Львівщина: окупанти поцілили по обʼєкту газорозподільчої інфраструктури та електропідстанції Львівщина: окупанти поцілили по обʼєкту газорозподільчої інфраструктури та електропідстанції
11 квітень, 2024, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді на Волині запрацював адаптивний ветеранський простір для занять спортом
Сьогодні, 10:44
 0
Сьогодні у Луцьку в Старому місті не буде води
Сьогодні, 10:13
 0
На Львівщині внаслідок падіння уламків збитого безпілотника пошкоджений будинок
Сьогодні, 09:20
 0
Росія атакувала Київщину дронами: загинули троє людей
Сьогодні, 09:08
 0
На Волині оголосили «жовтий» рівень небезпечності: причини
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8