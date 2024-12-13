На Львівщині внаслідок падіння уламків збитого безпілотника пошкоджений будинок
Сьогодні, 09:20
Уночі чотири російські безпілотники атакували Львівщину, є пошкодження.
Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
"Цієї ночі Львівщину атакували чотири ворожі бойові безпілотники. Воїни ППО та мобільні вогневі групи спрацювали на 100%. Всі ворожі цілі знищили", - йдеться в повідомленні.
В одному зі сіл Львівського району внаслідок падіння уламків "шахеда" пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч утворилася вирва, діаметром 4 метри.
За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.
На Київщині внаслідок атаки російських "шахедів" загинули троє людей.
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Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
"Цієї ночі Львівщину атакували чотири ворожі бойові безпілотники. Воїни ППО та мобільні вогневі групи спрацювали на 100%. Всі ворожі цілі знищили", - йдеться в повідомленні.
В одному зі сіл Львівського району внаслідок падіння уламків "шахеда" пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч утворилася вирва, діаметром 4 метри.
За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.
На Київщині внаслідок атаки російських "шахедів" загинули троє людей.
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