На Львівщині внаслідок падіння уламків збитого безпілотника пошкоджений будинок





Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.



"Цієї ночі Львівщину атакували чотири ворожі бойові безпілотники. Воїни ППО та мобільні вогневі групи спрацювали на 100%. Всі ворожі цілі знищили", - йдеться в повідомленні.



В одному зі сіл Львівського району внаслідок падіння уламків "шахеда" пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч утворилася вирва, діаметром 4 метри.



За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.



На Київщині внаслідок атаки російських "шахедів" загинули троє людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі чотири російські безпілотники атакували Львівщину, є пошкодження.Про це повідомив голова ОВА"Цієї ночі Львівщину атакували чотири ворожі бойові безпілотники. Воїни ППО та мобільні вогневі групи спрацювали на 100%. Всі ворожі цілі знищили", - йдеться в повідомленні.В одному зі сіл Львівського району внаслідок падіння уламків "шахеда" пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч утворилася вирва, діаметром 4 метри.За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.На Київщині внаслідок атаки російських "шахедів"

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