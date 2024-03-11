Військовозобовʼязаного підприємця з Волині оштрафували за фіктивне навчання в університеті
Сьогодні, 13:05
Ковельський міськрайонний суд виніс вирок підприємцю Ігорю Обудьонову за фіктивне навчання в університеті задля уникнення мобілізації.
Обвинувачений заплатив 1500 доларів хабара за вступ у навчальний заклад і 400 доларів – за закриття сесії, пише ZAXID.NET.
Крім того, він допоміг декільком знайомим стати студентами за тією ж схемою. За це чоловіку призначили 51 тис. грн штрафу.
Як йдеться у вироку від 20 січня, у березні 2023 року Ігор Обудьонов вирішив вступити до Університету Григорія Сковороди в Переяславі на денну форму навчання, аби отримати відстрочку від мобілізації. Чоловік втратив бізнес у Києві й планував його відновити у місті Ковель Волинської області.
Обвинувачений звʼязався зі знайомою, батько якої мав звʼязки із керівництвом університету, і запропонував 1500 доларів хабара за успішне скаладання вступних екзаменів. Після перемовин і передачі грошей Ігор Обудьонов став студентом. Тоді він написав заяву про проходження навчання в дистанційному форматі. Наприкінці першого семестру обвинувачений заплатив ще 400 доларів, щоб успішно закрити сесію.
За даними слідства, обвинувачений також допоміг трьом знайомим вступити в університет за тією ж схемою. Ігор Обудьонов визнав свою провину і розкаявся.
Суддя Володимир Губар визнав підприємця винним у зловживанні впливом (ч.1 ст.369-2 КК України) і призначив йому 51 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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Обвинувачений заплатив 1500 доларів хабара за вступ у навчальний заклад і 400 доларів – за закриття сесії, пише ZAXID.NET.
Крім того, він допоміг декільком знайомим стати студентами за тією ж схемою. За це чоловіку призначили 51 тис. грн штрафу.
Як йдеться у вироку від 20 січня, у березні 2023 року Ігор Обудьонов вирішив вступити до Університету Григорія Сковороди в Переяславі на денну форму навчання, аби отримати відстрочку від мобілізації. Чоловік втратив бізнес у Києві й планував його відновити у місті Ковель Волинської області.
Обвинувачений звʼязався зі знайомою, батько якої мав звʼязки із керівництвом університету, і запропонував 1500 доларів хабара за успішне скаладання вступних екзаменів. Після перемовин і передачі грошей Ігор Обудьонов став студентом. Тоді він написав заяву про проходження навчання в дистанційному форматі. Наприкінці першого семестру обвинувачений заплатив ще 400 доларів, щоб успішно закрити сесію.
За даними слідства, обвинувачений також допоміг трьом знайомим вступити в університет за тією ж схемою. Ігор Обудьонов визнав свою провину і розкаявся.
Суддя Володимир Губар визнав підприємця винним у зловживанні впливом (ч.1 ст.369-2 КК України) і призначив йому 51 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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