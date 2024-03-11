Військовозобовʼязаного підприємця з Волині оштрафували за фіктивне навчання в університеті

Ігорю Обудьонову за фіктивне навчання в університеті задля уникнення мобілізації.



Обвинувачений заплатив 1500 доларів хабара за вступ у навчальний заклад і 400 доларів – за закриття сесії, пише



Крім того, він допоміг декільком знайомим стати студентами за тією ж схемою. За це чоловіку призначили 51 тис. грн штрафу.



Як йдеться у вироку від 20 січня, у березні 2023 року Ігор Обудьонов вирішив вступити до Університету Григорія Сковороди в Переяславі на денну форму навчання, аби отримати відстрочку від мобілізації. Чоловік втратив бізнес у Києві й планував його відновити у місті Ковель Волинської області.



Обвинувачений звʼязався зі знайомою, батько якої мав звʼязки із керівництвом університету, і запропонував 1500 доларів хабара за успішне скаладання вступних екзаменів. Після перемовин і передачі грошей Ігор Обудьонов став студентом. Тоді він написав заяву про проходження навчання в дистанційному форматі. Наприкінці першого семестру обвинувачений заплатив ще 400 доларів, щоб успішно закрити сесію.



За даними слідства, обвинувачений також допоміг трьом знайомим вступити в університет за тією ж схемою. Ігор Обудьонов визнав свою провину і розкаявся.



Суддя Володимир Губар визнав підприємця винним у зловживанні впливом (ч.1 ст.369-2 КК України) і призначив йому 51 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський міськрайонний суд виніс вирок підприємцюза фіктивне навчання в університеті задля уникнення мобілізації.Обвинувачений заплатив 1500 доларів хабара за вступ у навчальний заклад і 400 доларів – за закриття сесії, пише ZAXID.NET Крім того, він допоміг декільком знайомим стати студентами за тією ж схемою. За це чоловіку призначили 51 тис. грн штрафу.Як йдеться у вироку від 20 січня, у березні 2023 року Ігор Обудьонов вирішив вступити до Університету Григорія Сковороди в Переяславі на денну форму навчання, аби отримати відстрочку від мобілізації. Чоловік втратив бізнес у Києві й планував його відновити у місті Ковель Волинської області.Обвинувачений звʼязався зі знайомою, батько якої мав звʼязки із керівництвом університету, і запропонував 1500 доларів хабара за успішне скаладання вступних екзаменів. Після перемовин і передачі грошей Ігор Обудьонов став студентом. Тоді він написав заяву про проходження навчання в дистанційному форматі. Наприкінці першого семестру обвинувачений заплатив ще 400 доларів, щоб успішно закрити сесію.За даними слідства, обвинувачений також допоміг трьом знайомим вступити в університет за тією ж схемою. Ігор Обудьонов визнав свою провину і розкаявся.Суддявизнав підприємця винним у зловживанні впливом (ч.1 ст.369-2 КК України) і призначив йому 51 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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