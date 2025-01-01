Україна повернула тіла ще 757 полеглих Героїв
Сьогодні, 14:05
Україні за результатами проведених репатріаційних заходів вдалося повернули тіла 757 загиблих військових.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Серед повернених оборонців — 451 з Донецького напрямку, 71 з Бахмутського напрямку, 51 з Вугледарського напрямку, 13 з Луганського напрямку, 137 із Запорізького напрямку. А ще 34 загиблих повернули з моргів на території рф.
Як пояснили у Коордштабі, особовий склад ЗСУ перевозить репатрійованих полеглих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих правоохоронцям у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.
Там обіцяють, що слідчі спільно з експертними установами у «найкоротші терміни» встановлять особи загиблих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Серед повернених оборонців — 451 з Донецького напрямку, 71 з Бахмутського напрямку, 51 з Вугледарського напрямку, 13 з Луганського напрямку, 137 із Запорізького напрямку. А ще 34 загиблих повернули з моргів на території рф.
Як пояснили у Коордштабі, особовий склад ЗСУ перевозить репатрійованих полеглих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих правоохоронцям у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.
Там обіцяють, що слідчі спільно з експертними установами у «найкоротші терміни» встановлять особи загиблих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Затриманий генерал Галушкін пропонує відправити його воювати звичайним солдатом: це дозволить мені зберегти честь
Сьогодні, 14:41
Україна повернула тіла ще 757 полеглих Героїв
Сьогодні, 14:05
Готується реформа: в Україні вигадали, як залучити до армії 18-річних, але без мобілізації
Сьогодні, 13:59
Військовозобовʼязаного підприємця з Волині оштрафували за фіктивне навчання в університеті
Сьогодні, 13:05