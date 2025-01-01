Україна повернула тіла ще 757 полеглих Героїв

Україні за результатами проведених репатріаційних заходів вдалося повернули тіла 757 загиблих військових.Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.Серед повернених оборонців — 451 з Донецького напрямку, ⁠71 з Бахмутського напрямку, ⁠51 з Вугледарського напрямку, 13 з Луганського напрямку, 137 із Запорізького напрямку. А ще 34 загиблих повернули з моргів на території рф.Як пояснили у Коордштабі, особовий склад ЗСУ перевозить репатрійованих полеглих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих правоохоронцям у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.Там обіцяють, що слідчі спільно з експертними установами у «найкоротші терміни» встановлять особи загиблих.