Україна повернула тіла ще 757 полеглих Героїв

Україна повернула тіла ще 757 полеглих Героїв
Україні за результатами проведених репатріаційних заходів вдалося повернули тіла 757 загиблих військових.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених оборонців — 451 з Донецького напрямку, ⁠71 з Бахмутського напрямку, ⁠51 з Вугледарського напрямку, 13 з Луганського напрямку, 137 із Запорізького напрямку. А ще 34 загиблих повернули з моргів на території рф.

Як пояснили у Коордштабі, особовий склад ЗСУ перевозить репатрійованих полеглих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих правоохоронцям у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Там обіцяють, що слідчі спільно з експертними установами у «найкоротші терміни» встановлять особи загиблих.

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Теги: Росія, війна
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