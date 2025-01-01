Затриманий генерал Галушкін пропонує відправити його воювати звичайним солдатом: це дозволить мені зберегти честь

Затриманий генерал Галушкін пропонує відправити його воювати звичайним солдатом: це дозволить мені зберегти честь
Колишній командир оперативно-тактичного угруповання «Харків», бригадний генерал Юрій Галушкін заявив, що готовий піти воювати звичайним солдатом.

Про це йдеться у його заяві, яку опублікував його адвокат Михайло Величко, пише Громадське.

«Незалежно від того, як і коли завершаться розслідування та суд, заявляю: я маю честь і готовий, навіть у званні бригадного генерала, але на посаді звичайного рядового солдата, воювати за Україну. Якщо, попри стан здоров’я, я зможу знищити ще одного окупанта, це принесе більше користі державі, ніж судовий процес і мій арешт. Це дозволить мені зберегти честь. Ухваліть це рішення — і українці будуть вам вдячні», — йдеться у заяві.

Генерал заявив, що запеклі бої по всій лінії фронту та втрати — як людей, так і територій — відбуваються не тому, що «воїнам бракує хоробрості або командирам — професіоналізму», а через те, що росіяни не зважають на власні втрати.

«Командири всіх рівнів, як і я свого часу, роблять усе можливе для перемоги. Однак судові процеси, що зараз тривають, можуть вплинути на їхню рішучість та дії <…> Зараз мені закидають, що смуга бригади перевищувала норму. Якщо в Україні у Генерального штабу немає достатньо бригад і озброєння, щоб дотримуватися норм, то в цьому винні не командири», — йдеться у листі.

Чому затримали Галушкіна?

Екскомандира оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрій Галушкін затримали у межах розслідування про провал оборони на Харківщині.

У ньому також фігурують екскомандир 125 бригади Артур Горбенко та екскомандир 415 окремого стрілецького батальйону 23 бригади Ілля Лапін. Їх підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення частини території області на початку травня 2024 року.

21 січня суд обрав запобіжний захід Галушкіну — тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень. У середу, 22 січня, необхідну суму сплатили. Однак того ж дня його знову затримали — Державне бюро розслідувань заявило про викриття нових фактів.

Нагадаємо, журналісти hromadske робили розслідування, щоб з’ясувати, що призвело до прориву кордону — дії військовослужбовців чи глобальніші причини.

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Теги: Росія, війна
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