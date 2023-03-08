На Волині ліквідували канал переправлення через кордон чоловіків призовного віку
Сьогодні, 15:04
Оперативники управління міграційної поліції ліквідували черговий канал незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Злочинну діяльність задокументували співробітники управління міграційної поліції у співпраці з оперативниками УСБУ у Волинській області, 6-го Волинського прикордонного загону та слідчими СУ ГУНП у Волинській області, під процесуальним керівництвом Волинської військової спеціалізованої прокуратури.
Зловмисники вчиняли злочини, пов’язані з незаконним переправленням через державний кордон України військовозобов’язаних чоловіків поза пунктом пропуску, шляхом надання вказівок та організувавши їх доставлення до пункту незаконного перетину, за що отримували грошову винагороду.
Фігуранти – четверо жителів Вінницької та Рівненської областей, двом з них 39 років, двом іншим – 18 та 20 років.
Під час проведення оглядів за місцем їх проживання і в транспортних засобах поліцейські вилучили три автомобілі, мобільні телефони, банківські картки та понад 30 тис. доларів США.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження слідчі допитали усіх фігурантів, одному із них повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Злочинну діяльність задокументували співробітники управління міграційної поліції у співпраці з оперативниками УСБУ у Волинській області, 6-го Волинського прикордонного загону та слідчими СУ ГУНП у Волинській області, під процесуальним керівництвом Волинської військової спеціалізованої прокуратури.
Зловмисники вчиняли злочини, пов’язані з незаконним переправленням через державний кордон України військовозобов’язаних чоловіків поза пунктом пропуску, шляхом надання вказівок та організувавши їх доставлення до пункту незаконного перетину, за що отримували грошову винагороду.
Фігуранти – четверо жителів Вінницької та Рівненської областей, двом з них 39 років, двом іншим – 18 та 20 років.
Під час проведення оглядів за місцем їх проживання і в транспортних засобах поліцейські вилучили три автомобілі, мобільні телефони, банківські картки та понад 30 тис. доларів США.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження слідчі допитали усіх фігурантів, одному із них повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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