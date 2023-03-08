На Волині ліквідували канал переправлення через кордон чоловіків призовного віку

На Волині ліквідували канал переправлення через кордон чоловіків призовного віку
Оперативники управління міграційної поліції ліквідували черговий канал незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Злочинну діяльність задокументували співробітники управління міграційної поліції у співпраці з оперативниками УСБУ у Волинській області, 6-го Волинського прикордонного загону та слідчими СУ ГУНП у Волинській області, під процесуальним керівництвом Волинської військової спеціалізованої прокуратури.

Зловмисники вчиняли злочини, пов’язані з незаконним переправленням через державний кордон України військовозобов’язаних чоловіків поза пунктом пропуску, шляхом надання вказівок та організувавши їх доставлення до пункту незаконного перетину, за що отримували грошову винагороду.

Фігуранти – четверо жителів Вінницької та Рівненської областей, двом з них 39 років, двом іншим – 18 та 20 років.

Під час проведення оглядів за місцем їх проживання і в транспортних засобах поліцейські вилучили три автомобілі, мобільні телефони, банківські картки та понад 30 тис. доларів США.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
На Волині ліквідували канал переправлення через кордон чоловіків призовного віку

У рамках кримінального провадження слідчі допитали усіх фігурантів, одному із них повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
На Волині ліквідували канал переправлення через кордон чоловіків призовного віку
На Волині ліквідували канал переправлення через кордон чоловіків призовного віку

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Теги: Волинь, поліція, ухилянти, злочинні схеми
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