Гранати, зброя та набої: у поліції повідомили деталі обшуків на Волині

Гранати, зброя та набої: у поліції повідомили деталі обшуків на Волині
Гранати, зброя та набої: волинські поліцейські провели низку результативних обшуків.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Санкціоновані обшуки в межах масштабної всеукраїнської спецоперації, за процесуального керівництва прокуратури, відбулися у Ковелі, Володимирі, Горохові, Благодатному, на Любомльщині та Камінь-Каширщині.

У результаті поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 500 набоїв різного калібру, три гранати, три пістолети та гвинтівку.

До обшуків залучалися спеціалісти управління вибухотехнічної служби області, кінологи з службовими собаками.

Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

За усіма фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре застерігають – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність. Зокрема, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України передбачає до семи років позбавлення волі.
Гранати, зброя та набої: у поліції повідомили деталі обшуків на Волині

Однак, особа, яка добровільно видасть органам влади незаконні зброю та боєприпаси, звільняється від такої відповідальності.
Гранати, зброя та набої: у поліції повідомили деталі обшуків на Волині
Гранати, зброя та набої: у поліції повідомили деталі обшуків на Волині
Гранати, зброя та набої: у поліції повідомили деталі обшуків на Волині
Гранати, зброя та набої: у поліції повідомили деталі обшуків на Волині
Гранати, зброя та набої: у поліції повідомили деталі обшуків на Волині

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Теги: Обшуки, Волинь, поліція
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