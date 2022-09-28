Гранати, зброя та набої: у поліції повідомили деталі обшуків на Волині
Сьогодні, 16:02
Гранати, зброя та набої: волинські поліцейські провели низку результативних обшуків.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Санкціоновані обшуки в межах масштабної всеукраїнської спецоперації, за процесуального керівництва прокуратури, відбулися у Ковелі, Володимирі, Горохові, Благодатному, на Любомльщині та Камінь-Каширщині.
У результаті поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 500 набоїв різного калібру, три гранати, три пістолети та гвинтівку.
До обшуків залучалися спеціалісти управління вибухотехнічної служби області, кінологи з службовими собаками.
Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За усіма фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Поліцейські вкотре застерігають – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність. Зокрема, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України передбачає до семи років позбавлення волі.
Однак, особа, яка добровільно видасть органам влади незаконні зброю та боєприпаси, звільняється від такої відповідальності.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Санкціоновані обшуки в межах масштабної всеукраїнської спецоперації, за процесуального керівництва прокуратури, відбулися у Ковелі, Володимирі, Горохові, Благодатному, на Любомльщині та Камінь-Каширщині.
У результаті поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 500 набоїв різного калібру, три гранати, три пістолети та гвинтівку.
До обшуків залучалися спеціалісти управління вибухотехнічної служби області, кінологи з службовими собаками.
Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За усіма фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Поліцейські вкотре застерігають – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність. Зокрема, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України передбачає до семи років позбавлення волі.
Однак, особа, яка добровільно видасть органам влади незаконні зброю та боєприпаси, звільняється від такої відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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