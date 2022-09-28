Гранати, зброя та набої: у поліції повідомили деталі обшуків на Волині

Гранати, зброя та набої: волинські поліцейські провели низку результативних обшуків.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Санкціоновані обшуки в межах масштабної всеукраїнської спецоперації, за процесуального керівництва прокуратури, відбулися у Ковелі, Володимирі, Горохові, Благодатному, на Любомльщині та Камінь-Каширщині.У результаті поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 500 набоїв різного калібру, три гранати, три пістолети та гвинтівку.До обшуків залучалися спеціалісти управління вибухотехнічної служби області, кінологи з службовими собаками.Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.За усіма фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Поліцейські вкотре застерігають – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність. Зокрема, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України передбачає до семи років позбавлення волі.Однак, особа, яка добровільно видасть органам влади незаконні зброю та боєприпаси, звільняється від такої відповідальності.