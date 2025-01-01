З 2014-го розшукувався за скоєння вбивства: на Волині виявили громадянина росії
Сьогодні, 17:05
Перебував нелегально в Україні: волинські поліцейські видворили іноземця за межі держави.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області у вересні 2024 року, спільно з 2 відділом 6 управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України, в рамках операції «Мігрант», виявили громадянина росії, який перебував без відповідних документів, що надають право проживати на території України.
45-річного нелегала помістили до Пункту тимчасового перебування іноземців у Волинській області.
Згідно з базою даних Генерального секретаріату Інтерполу, чоловік з серпня 2014 року розшукується за скоєння вбивства.
Сьогодні оперативники Управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області спільно з управлінням державної міграційної служби області видворили нелегального мігранта за межі України.
Крім того, прийнято рішення про заборону в’їзду на територію України терміном на 5 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області у вересні 2024 року, спільно з 2 відділом 6 управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України, в рамках операції «Мігрант», виявили громадянина росії, який перебував без відповідних документів, що надають право проживати на території України.
45-річного нелегала помістили до Пункту тимчасового перебування іноземців у Волинській області.
Згідно з базою даних Генерального секретаріату Інтерполу, чоловік з серпня 2014 року розшукується за скоєння вбивства.
Сьогодні оперативники Управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області спільно з управлінням державної міграційної служби області видворили нелегального мігранта за межі України.
Крім того, прийнято рішення про заборону в’їзду на територію України терміном на 5 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скільки жителів Волині оформили пільгові кредити на власне житло
Сьогодні, 18:00
З 2014-го розшукувався за скоєння вбивства: на Волині виявили громадянина росії
Сьогодні, 17:05
На Львівщині курсантка військового інституту готувала ракетний удар по казармах, - СБУ
Сьогодні, 15:40