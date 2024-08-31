У Луцьку відбулася акція на підтримку полонених. ВІДЕО

У Луцьку відбулася акція на підтримку полонених. ВІДЕО
Щоп'ятниці у центрі Луцька відбувається акція "Не мовчи. Полон вбиває".

Рідні та близькі нагадують жителям міста про військовослужбовців, які залишаються у російському полоні і тих, хто зник безвісти під час бойових дій, пише Суспільне.

Учасники акції закликають водіїв підтримати захід звуковим сигналом.

"У нас такий жест, хочемо привернути увагу. Бути голосом полонених. Тільки заради того, щоб нас почули. Я хочу знайти свого чоловіка, який зник безвісти 22.09.24 року. Ми не знаємо, де він є. Командування нічого не каже", — розповіла Суспільному учасниця акції, дружина військовослужбовця Ірина Фіщук.

Зі слів організатора акції Євгена Сивопляса, щоразу до заходу долучаються орієнтовно 40 людей, які приходять у центр міста з плакатами і світлинами військових.
У Луцьку відбулася акція на підтримку полонених. ВІДЕО

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Теги: Луцьк, акція
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