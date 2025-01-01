Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 25 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 25 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Харківщині загинув воіїн з Волині Сергій Єфімчук
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 січня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку відбулася акція на підтримку полонених. ВІДЕО
Сьогодні, 19:09
Скільки жителів Волині оформили пільгові кредити на власне житло
Сьогодні, 18:00