Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 25 січня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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