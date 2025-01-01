Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 25 січня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла.

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