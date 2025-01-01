На Волині браконьєр вбив вагітну самку лося, зловмисника знайшли. ФОТО
Сьогодні, 21:18
Ковельські поліцейські спільно з лісівниками встановили зловмисника, який вбив вагітну самку лося на Ратнівщині.
За процесуального керівництва Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури, у нього провели санкціонований обшук, під час якого вилучили зброю та набої. Фігуранту слідчі оголосили про підозру, - повідомляють у ГУНП у Волинській області.
24 січня до поліції надійшло повідомлення від працівника державної лісової охорони філії «Поліський лісовий офіс» про виявлення тушки лося з вогнепальними пораненнями. Він знайшов її під час обходу угідь в одному з лісництв на Ратнівщині.
Перед цим працівник почув постріли, тож одразу побіг на місце і встиг побачити транспортний засіб, однак водій утік.
На тварині були сліди від пострілів і перерізане горло.
На місце інциденту виїжджала слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці зібрали всі необхідні докази злочину.
Труп самки лося скерували на судово-ветеринарну експертизу: під час розтину встановлено, що тварина виношувала двох лосенят, які також загинули.
Спільно з працівниками Департаменту безпеки ДП «Ліси України», за участі єгерської служби, уже за кілька годин поліцейські встановили, що до незаконного полювання та вбивства червонокнижної тварини причетний 29-річний житель Ковельського району.
За місцем його проживання проводиться санкціонований обшук.
За незаконне полювання йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 248 Кримінального Кодексу України, фігуранту може загрожувати до 5 років позбавлення волі.
За погодженням з Ратнівським відділом Ковельської окружної прокуратури, вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу.
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За процесуального керівництва Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури, у нього провели санкціонований обшук, під час якого вилучили зброю та набої. Фігуранту слідчі оголосили про підозру, - повідомляють у ГУНП у Волинській області.
24 січня до поліції надійшло повідомлення від працівника державної лісової охорони філії «Поліський лісовий офіс» про виявлення тушки лося з вогнепальними пораненнями. Він знайшов її під час обходу угідь в одному з лісництв на Ратнівщині.
Перед цим працівник почув постріли, тож одразу побіг на місце і встиг побачити транспортний засіб, однак водій утік.
На тварині були сліди від пострілів і перерізане горло.
На місце інциденту виїжджала слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці зібрали всі необхідні докази злочину.
Труп самки лося скерували на судово-ветеринарну експертизу: під час розтину встановлено, що тварина виношувала двох лосенят, які також загинули.
Спільно з працівниками Департаменту безпеки ДП «Ліси України», за участі єгерської служби, уже за кілька годин поліцейські встановили, що до незаконного полювання та вбивства червонокнижної тварини причетний 29-річний житель Ковельського району.
За місцем його проживання проводиться санкціонований обшук.
За незаконне полювання йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 248 Кримінального Кодексу України, фігуранту може загрожувати до 5 років позбавлення волі.
За погодженням з Ратнівським відділом Ковельської окружної прокуратури, вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу.
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