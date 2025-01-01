На Волині браконьєр вбив вагітну самку лося, зловмисника знайшли. ФОТО

На Волині браконьєр вбив вагітну самку лося, зловмисника знайшли. ФОТО
Ковельські поліцейські спільно з лісівниками встановили зловмисника, який вбив вагітну самку лося на Ратнівщині.

За процесуального керівництва Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури, у нього провели санкціонований обшук, під час якого вилучили зброю та набої. Фігуранту слідчі оголосили про підозру, - повідомляють у ГУНП у Волинській області.

24 січня до поліції надійшло повідомлення від працівника державної лісової охорони філії «Поліський лісовий офіс» про виявлення тушки лося з вогнепальними пораненнями. Він знайшов її під час обходу угідь в одному з лісництв на Ратнівщині.
На Волині браконьєр вбив вагітну самку лося, зловмисника знайшли. ФОТО

Перед цим працівник почув постріли, тож одразу побіг на місце і встиг побачити транспортний засіб, однак водій утік.

На тварині були сліди від пострілів і перерізане горло.
На Волині браконьєр вбив вагітну самку лося, зловмисника знайшли. ФОТО

На місце інциденту виїжджала слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці зібрали всі необхідні докази злочину.

Труп самки лося скерували на судово-ветеринарну експертизу: під час розтину встановлено, що тварина виношувала двох лосенят, які також загинули.

Спільно з працівниками Департаменту безпеки ДП «Ліси України», за участі єгерської служби, уже за кілька годин поліцейські встановили, що до незаконного полювання та вбивства червонокнижної тварини причетний 29-річний житель Ковельського району.

За місцем його проживання проводиться санкціонований обшук.
На Волині браконьєр вбив вагітну самку лося, зловмисника знайшли. ФОТО
На Волині браконьєр вбив вагітну самку лося, зловмисника знайшли. ФОТО
На Волині браконьєр вбив вагітну самку лося, зловмисника знайшли. ФОТО
На Волині браконьєр вбив вагітну самку лося, зловмисника знайшли. ФОТО

За незаконне полювання йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 248 Кримінального Кодексу України, фігуранту може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

За погодженням з Ратнівським відділом Ковельської окружної прокуратури, вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу.

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Теги: Волинь, браконьєрство, Україна, Ковельщина
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