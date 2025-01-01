«Україна потребує підтримки своїх захисників, а не судилища над ними», - заява УДАРу щодо переслідування офіцерів ЗСУ





Про це «УДАР Віталія Кличка», яку розміщено на сайті партії.



«В спробах перекласти відповідальність за прорахунки у війні, влада не має права вдаватися до найгірших методів. Затримання генералів створює небезпечний прецедент. Це пряма загроза здатності армії протистояти ворогу», - йдеться в заяві УДАРу.



Таким чином в УДАРі відреагували на затримання генералів за звинуваченням у провалі оборони Харківщини.



В партії зазначають, що розслідуванням справ щодо військових не мають займатися цивільні суди. Це мали б робити спеціалізовані органи військової юстиції.



«Такі системи давно функціонують у країнах НАТО. Але в Україні влада блокує створення військової юстиції, незважаючи на гостру необхідність її запровадження. Центральна влада має нарешті припинити зволікання з реформою військової юстиції та надати армії необхідні інструменти для захисту не лише нашої держави, але й самих військових від політично вмотивованих переслідувань», - наголосили в УДАРі.



Сьогодні Україна як ніколи потребує єдності, довіри і підтримки своїх захисників, підкреслили в «УДАРі Віталія Кличка».



«Україна потребує підтримки своїх захисників, а не судилища над ними. Керівництву держави слід, нарешті, почати діяти відповідально і зважати на наслідки своїх рішень для національної безпеки. Україна переможе, але лише тоді, коли кожен воїн буде знати, що його цінують, захищають і справедливо оцінюють його дії. Коли буде відчувати єдність і бачити у владі не ворога, а партнера», - наголошується в заяві.



Раніше повідомлялося, що СБУ та ДБР затримали трьох генералів, які відповідали за оборону Харківщини під час наступу російських військ у 2024 році. Також стало відомо про затримання екскомандира 155 бригади начебто за те, що він не реагував на самовільне залишення військової частини бійцями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Затримання генералів і намагання перекласти на них відповідальність за прорахунки у війні створює небезпечний прецедент, який загрожує боєздатності нашої армії. Влада має підтримувати захисників, а не займатися політично вмотивованими переслідуваннями.Про це йдеться в заяві політичної партії, яку розміщено на сайті партії.«В спробах перекласти відповідальність за прорахунки у війні, влада не має права вдаватися до найгірших методів. Затримання генералів створює небезпечний прецедент. Це пряма загроза здатності армії протистояти ворогу», - йдеться в заяві УДАРу.Таким чином в УДАРі відреагували на затримання генералів за звинуваченням у провалі оборони Харківщини.В партії зазначають, що розслідуванням справ щодо військових не мають займатися цивільні суди. Це мали б робити спеціалізовані органи військової юстиції.«Такі системи давно функціонують у країнах НАТО. Але в Україні влада блокує створення військової юстиції, незважаючи на гостру необхідність її запровадження. Центральна влада має нарешті припинити зволікання з реформою військової юстиції та надати армії необхідні інструменти для захисту не лише нашої держави, але й самих військових від політично вмотивованих переслідувань», - наголосили в УДАРі.Сьогодні Україна як ніколи потребує єдності, довіри і підтримки своїх захисників, підкреслили в «УДАРі Віталія Кличка».«Україна потребує підтримки своїх захисників, а не судилища над ними. Керівництву держави слід, нарешті, почати діяти відповідально і зважати на наслідки своїх рішень для національної безпеки. Україна переможе, але лише тоді, коли кожен воїн буде знати, що його цінують, захищають і справедливо оцінюють його дії. Коли буде відчувати єдність і бачити у владі не ворога, а партнера», - наголошується в заяві.Раніше повідомлялося, що СБУ та ДБР затримали трьох генералів, які відповідали за оборону Харківщини під час наступу російських військ у 2024 році. Також стало відомо про затримання екскомандира 155 бригади начебто за те, що він не реагував на самовільне залишення військової частини бійцями.

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