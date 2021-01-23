У луцькому пологовому у 2024 році народилося понад 1150 малюків

У Луцькому клінічному пологовому будинку підбили підсумки роботи за 2024 рік.Про роботу установи розповів директор медзакладу, - пишеМинулоріч у стінах пологового прийняли 1145 пологів (на 14 менше, ніж у 2023-му), під час яких на світ з’явилося 1154 нових життів. Це 591 хлопчик та 563 дівчинки. Дев’ять разів народжувалися двійнята. Загалом від початку повномасштабного вторгнення відбулося 3356 пологів.За словами Сергія Сябрука, торік збільшилася кількість парних пологів – 970. У 2023-му таких було 943. Щодо медичних показників, то зріс відсоток нормальних пологів. Директор пояснив це кваліфікованим веденням вагітності.Поліклінічне відділення за рік відвідали 41 093 рази, до акушерів-гінекологів приходили 27 482 рази.Окремо відзначимо, що при закладі діє «Школа відповідального батьківства», яка підготувала до пологів 2200 сімейних пар. А для мам та новонароджених діток періодично проводили інтерактивні заходи.У пологовому загалом працювало 323 людини. Цьогоріч кількість зменшилася, тому нині є 16 вакансій.У 2025-му через реформування закладів охорони здоров’я на Луцький пологовий будинок чекатиме реорганізація. Під час останнього виконкому міської ради управлінню охорони здоров’я доручили підготувати проєкт рішення про приєднання закладу до КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади».«Наші плани на рік – працювати якісно, безоплатно надавати медичну допомогу та увійти в спроможну мережу. Останнє може дати більші заробітні плати, більші надходження, зокрема й отримання певної апаратури безоплатно. Гадаю, усе складеться добре», – підсумував Сергій Сябрук.Наостанок слово взяли представники Луцькради, які запевнили колектив пологового в підтримці та подякували всім працівникам за їхню працю.