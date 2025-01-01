25 січня на Волині: гортаючи календар

25 січня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні в президента України Володимира Зеленського.

Вітаємо його та зичимо головного – перемоги України у війні проти росії.

Також 25 січня день народження в української журналістки, письменниці, літературного критика, членкині Національної спілки журналістів України Жанни Куяви.

Бажаємо іменинниці здоров’я, любові й радості від життя.

25 січня – день пам’яті Святого Григорія Богослова.

25 січня 1979 року звання почесного лучанина за заслуги в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками на території Луцька і Волині було присвоєне Петрові Вашуріну.

Він був начальником штабу гвардійського Червонопрапорного Житомирського кавалерійського корпусу імені Раднаркому України.

Звання почесного лучанина Вашуріну тоді присвоїли з нагоди 35-ї річниці визволення міста Луцька.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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