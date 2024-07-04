Українські медуніверситети скаржаться на брак вступників

Українські медуніверситети скаржаться на брак вступників
В Україні виник брак вступників у заклади медичної вищої освіти. Попри те, що збільшується кількість місць на державне замовлення, вони не були заповнені на 100% у 2024 році.

Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, - пише OBOZ.

Він зазначив, що МОЗ розпочинає експериментальний проєкт. Він проходитиме на базі Львівського медичного університету. Завдяки нововведенню студенти зможуть поєднувати клінічну базу з практичною.

Зокрема, майбутні медики вже з першого курсу матимуть доступ до пацієнта. Так відомство планує мотивувати випускників шкіл вступати саме у медичні виші й поповнювати лави медичних працівників.

"Сьогодні ми збільшуємо державне замовлення, але цього року ми не заповнили на 100% усі місця за державним замовленням", – сказав Ляшко.

"Ми розпочали вже експериментальний проєкт на базі Львівського медичного університету. Виписали постанову уряду, яка дозволяє нам поєднати клінічну базу з практичною. Об'єднати підходи до формування цих кафедр, щоб студенти з першого курсу мали доступ до пацієнта. Спочатку догляд, потім молодший медичний працівник, сестринський, і щоб він весь час був у процесі та розвивався. Цим самим ми будемо мотивувати випускників шкіл приходити до медичних вишів. У такий спосіб поповнювати лави наших медичних працівників", – додав він.

За його словами, також було вперше запущено портал вакансій у закладах охорони здоровʼя. Тож лікаря не можна взяти на роботу, якщо він не оприлюднив вакансію на порталі. Так, виконується антикорупційна стратегія, розподіл місць в інтернатуру й заповнюються прогалини в кадрах системи.

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Теги: Волинь, освіта, вступ, медицина
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