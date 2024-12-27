В Україні з'явилася нова монета номіналом 5 гривень

Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету "Служба зовнішньої розвідки України", присвячену одній із провідних складових сил безпеки і оборони України.До Дня зовнішньої розвідки України, який відзначається 24 січня, презентували нову пам’ятну монету Голова Національного банку Українита Голова Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенант, - повідомили у Нацбанку.На аверсі монети в центрі зображено хрест, який є основним елементом нової символіки та відомчих заохочувальних відзнак Служби зовнішньої розвідки України. У центрі хреста – Знак Княжої Держави Володимира Великого (тризуб), обрамлений гаслом служби латиницею – OMNIA VINCIT VERITAS ("ІСТИНА ПЕРЕМАГАЄ ВСЕ"). Контури мапи з континентами навколо центру символізують просторовий розмах розвідувальної діяльності служби. По периметру кола азбукою Морзе закодовано перші три слова назви відомства, яку продубльовано в нижній частині: СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ.На реверсі монети розміщено стилізований тризуб, навколо якого цифрами зашифровані слова одного з відомих українських політичних діячів. Для кодування використано шифр Української Повстанської Армії та кодове слово, обране службою.Служба зовнішньої розвідки України оголосила конкурс з-поміж спеціалістів із дешифрування, які протягом визначеного періоду матимуть змогу розшифрувати закодоване послання. Текст розшифрованого повідомлення буде опубліковано в описі монети через шість місяців з дати введення її в обіг. З умовами, термінами проведення конкурсу та його результатами можна ознайомитися на офіційному сайті Служби зовнішньої розвідки України.Автор ідеї – Юрій Ладний. Художник – Сергій Бєляєв. Адаптацію дизайну виконала Тетяна Балута.Пам’ятна монета "Служба зовнішньої розвідки України" введена в обіг 23 січня 2025 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 28 січня 2025 року, а також у банків-дистриб’юторів (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку). Детальніша інформація про початок реалізації буде опублікована на офіційних сайтах інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб’юторів.