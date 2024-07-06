Ворог просунувся в Торецьку, - Deep State

Ворог просунувся в Торецьку, - Deep State
Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Ворог просунувся в Торецьку, біля Надіївки, Дачного та Сухих Ялів.Про це інформує аналітичний канал Deep State.


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Теги: війна з росією, атака рф
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