Ворог просунувся в Торецьку, - Deep State





Про це інформує аналітичний канал Deep State.



Ворог просунувся в Торецьку, біля Надіївки, Дачного та Сухих Ялів.Про це інформує аналітичний канал Deep State.





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