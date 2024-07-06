Ворог просунувся в Торецьку, - Deep State
Сьогодні, 09:15
Мапу бойових дій на фронті оновлено.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
Ворог просунувся в Торецьку, біля Надіївки, Дачного та Сухих Ялів.Про це інформує аналітичний канал Deep State.
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Про це інформує аналітичний канал Deep State.
Ворог просунувся в Торецьку, біля Надіївки, Дачного та Сухих Ялів.Про це інформує аналітичний канал Deep State.
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