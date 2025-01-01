Магнітні бурі: прогноз на вихідні 25-26 січня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні 25-26 січня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25-26 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 25 січня, очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей, яка вже в неділю, 26 січня, ослабне до К-індексу 4 (жовтий рівень), але залишатиметься відчутною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За день безплатний прийом лише в одного лікаря: нові правила
Сьогодні, 12:09
Магнітні бурі: прогноз на вихідні 25-26 січня
Сьогодні, 11:16
Курс валют на вихідні: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:12
Ворог просунувся в Торецьку, - Deep State
Сьогодні, 09:15
На волинському пункті пропуску з Білоруссю встановили білборди «Живе Беларусь»
Сьогодні, 08:25
Схожі новини
Чи очікувати магнітні бурі 24 січня: прогноз Чи очікувати магнітні бурі 24 січня: прогноз
24 січень, 01:30
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 22 січня Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 22 січня
22 січень, 01:30
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 18-19 січня Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 18-19 січня
18 січень, 01:30
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 16-18 січня Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 16-18 січня
16 січень, 01:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За день безплатний прийом лише в одного лікаря: нові правила
Сьогодні, 12:09
 0
Магнітні бурі: прогноз на вихідні 25-26 січня
Сьогодні, 11:16
 0
Курс валют на вихідні: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:12
 0
Ворог просунувся в Торецьку, - Deep State
Сьогодні, 09:15
 0
На волинському пункті пропуску з Білоруссю встановили білборди «Живе Беларусь»
Сьогодні, 08:25
 0
Медіа
відео
1/8