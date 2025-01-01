Курс валют на вихідні: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 25 січня, і неділю, 26 січня. Так вартість долара США впала на 6 копійок і становить 41,97 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,97 (-6 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,67 (-20 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,37 (+/-0 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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