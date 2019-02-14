За день безплатний прийом лише в одного лікаря: нові правила





Про це стало відомо під час підсумкової наради в Медичному об’єднанні Луцької міської територіальної громади, передає



Що сталося



З січня 2025 НСЗУ обмежила до однієї кількість послуг, які вона оплачуватиме на одного пацієнта в день, який лікується амбулаторно.



Тобто якщо хтось планує за день зробити УЗД, електрокардіограму, ендоскопію, то з цього переліку НСЗУ оплачує лише одну послугу. Або УЗД лише одного органа.



Так само і щодо консультацій вузькопрофільних лікарів. Пацієнт безплатно може за день відвідати лише одного спеціаліста. Якщо йому треба проконсультуватися у кількох медиків, то за електронним направленням зробити це протягом одного дня уже не можна. Вихід — або записуватися до лікарів у різні дні, або інші консультації оплачувати, якщо пацієнт хоче обстежитися в один день.



Щодо процедур, то їх можна робити дві.



Поки без обмежень залишається кількість лабораторних досліджень.



Проте на сьогодні ще немає офіційного листа-роз’яснення для медустанов про ці зміни. Інформацію НСЗУ надала у вебінарі по змінах до пакету амбулаторної медичної допомоги.



У лікарні додають, що такі нововведення можуть викликати невдоволення у пацієнтів.



Як це має працювати на практиці



До прикладу, якщо пацієнт приходить у поліклініку, то в один день він може відвідати одного лікаря, зробити 1 діагностику, 2 процедури і здати необмежену кількість аналізів.



Уявімо, що пацієнт прийшов до сімейного лікаря з підозрою на гайморит і хоче ще й перевірити зір і серце, бо має певні покази. Після того, як сімейний лікар видасть електронне скерування, до одного з потрібних лікарів можна потрапити того ж дня (отоларинголог, в нашому прикладі) і можна зробити рентгенографію.



Але до окуліста та кардіолога, навіть якщо буде вільне місце у графіку, за цим скеруванням в цей день потрапити не можна буде. Або платно — або записуватися на інші дні.



«Деякі платні послуги були дозволені й раніше, і їх у нас надавали. Йдеться, наприклад, про довідки, які видаються по медоглядах на отримання водійських прав тощо.



Проте зараз Кабінет Міністрів розширив перелік цих послуг, оскільки все, що не входить в програму медичних гарантій, має оплачуватись на госпрозрахунок. Ми до цього готуємося. Інформацію про це будемо згодом доносити пацієнтам», — пояснила у коментарі misto.media генеральна директорка Медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади Лариса Духневич.



Перелік платних послуг та їхню вартість заклад обіцяє оприлюднити згодом. Але правило «один безплатний візит за один день» діє вже з початку року.



Що з медоглядом



Медогляд — це платна послуга, вона не стосується програми медичних гарантій, розповів misto.media заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.



За медичні профілактичні огляди може платити роботодавець, тоді для людини це безплатно. Програма медичних гарантій є тільки на один огляд — військово-лікарську комісію.



ВЛК вважається єдиною послугою і в межах медогляду за один день можна пройти необмежену кількість фахівців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через те, що держава оплачуватиме лише одну послугу для пацієнта на день, у Медичному об’єднанні Луцької міської територіальної громади збільшать кількість платних послуг.Про це стало відомо під час підсумкової наради в Медичному об’єднанні Луцької міської територіальної громади, передає misto.media Що сталосяЗ січня 2025 НСЗУ обмежила до однієї кількість послуг, які вона оплачуватиме на одного пацієнта в день, який лікується амбулаторно.Тобто якщо хтось планує за день зробити УЗД, електрокардіограму, ендоскопію, то з цього переліку НСЗУ оплачує лише одну послугу. Або УЗД лише одного органа.Так само і щодо консультацій вузькопрофільних лікарів. Пацієнт безплатно може за день відвідати лише одного спеціаліста. Якщо йому треба проконсультуватися у кількох медиків, то за електронним направленням зробити це протягом одного дня уже не можна. Вихід — або записуватися до лікарів у різні дні, або інші консультації оплачувати, якщо пацієнт хоче обстежитися в один день.Щодо процедур, то їх можна робити дві.Поки без обмежень залишається кількість лабораторних досліджень.Проте на сьогодні ще немає офіційного листа-роз’яснення для медустанов про ці зміни. Інформацію НСЗУ надала у вебінарі по змінах до пакету амбулаторної медичної допомоги.У лікарні додають, що такі нововведення можуть викликати невдоволення у пацієнтів.Як це має працювати на практиціДо прикладу, якщо пацієнт приходить у поліклініку, то в один день він може відвідати одного лікаря, зробити 1 діагностику, 2 процедури і здати необмежену кількість аналізів.Уявімо, що пацієнт прийшов до сімейного лікаря з підозрою на гайморит і хоче ще й перевірити зір і серце, бо має певні покази. Після того, як сімейний лікар видасть електронне скерування, до одного з потрібних лікарів можна потрапити того ж дня (отоларинголог, в нашому прикладі) і можна зробити рентгенографію.Але до окуліста та кардіолога, навіть якщо буде вільне місце у графіку, за цим скеруванням в цей день потрапити не можна буде. Або платно — або записуватися на інші дні.«Деякі платні послуги були дозволені й раніше, і їх у нас надавали. Йдеться, наприклад, про довідки, які видаються по медоглядах на отримання водійських прав тощо.Проте зараз Кабінет Міністрів розширив перелік цих послуг, оскільки все, що не входить в програму медичних гарантій, має оплачуватись на госпрозрахунок. Ми до цього готуємося. Інформацію про це будемо згодом доносити пацієнтам», — пояснила у коментарі misto.media генеральна директорка Медичного об’єднання Луцької міської територіальної громадиПерелік платних послуг та їхню вартість заклад обіцяє оприлюднити згодом. Але правило «один безплатний візит за один день» діє вже з початку року.Що з медоглядомМедогляд — це платна послуга, вона не стосується програми медичних гарантій, розповів misto.media заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарніЗа медичні профілактичні огляди може платити роботодавець, тоді для людини це безплатно. Програма медичних гарантій є тільки на один огляд — військово-лікарську комісію.ВЛК вважається єдиною послугою і в межах медогляду за один день можна пройти необмежену кількість фахівців.

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