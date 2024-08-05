У Луцьку виявили небезпечну дитячу іграшку

У Луцьку виявили небезпечну дитячу іграшку
У Луцьку провели планову перевірку характеристик іграшок в одного з розповсюджувачів.

Зокрема, зробили відбір зразків «гри антистрес», розповідають на сайті Держпродспоживслужби, передає "Конкурент".

За результатами проведених досліджень встановлено, що перевірена продукція не відповідає встановленим вимогам та становить небезпеку.

Серед наведених фактів загрози від іграшки: відсутнє маркування, після випробувань розтягуванням цілісність іграшки порушується, пакет, у якому знаходиться іграшка, замалий за товщиною, масова частка ди-н-октил фталату (DNOP)) становить 35,21 % при нормі не більше 0,1.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що вищезазначена продукція становить серйозний рівень небезпеки.

Розповсюджувачу надано рішення про вилучення продукції з обігу шляхом повернення розповсюджувачем всіх одиниць відповідної продукції.

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Теги: дитяча іграшка, небезпека
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