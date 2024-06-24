У лікарні в Луцьку помер 12-річний футзаліст з Волині
Сьогодні, 14:15
У Луцьку в лікарні 24 січня помер 12-річний футзаліст Денис Зозуля.
Про це повідомили на сторінці Асоціації з міні футболу та футзалу на Волині.
"Трохи більше місяця тому ми закликали до збору для юного футзаліста луцького ФК "Арсенал" - Дениса Зозулі, у якого стався крововилив у мозок...
На жаль, стало відомо, що Дениса не стало... Висловлюємо щирі співчуття батькам юного футзаліста, родині та усьому колективу ФК "Арсенал", - йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці Асоціації з міні футболу та футзалу на Волині.
"Трохи більше місяця тому ми закликали до збору для юного футзаліста луцького ФК "Арсенал" - Дениса Зозулі, у якого стався крововилив у мозок...
На жаль, стало відомо, що Дениса не стало... Висловлюємо щирі співчуття батькам юного футзаліста, родині та усьому колективу ФК "Арсенал", - йдеться у дописі.
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