У Жидичині з’явився екокультурний простір «ПриСтань»: як відвідати





Про реалізоване розповіли автори проєкту ГО «Спільна справа+», передає



Про «ПриСтань»



Проєкт спрямований на популяризацію річкової спадщини Луцької територіальної громади, а саме — річки Стир та її туристичну привабливість.



Колись вздовж річки проходила межа Моравської єпархії, яка діяла на цій території ще до хрещення Русі. Кордон пов’язаний зі свідченнями про давню діяльність Жидичинського монастиря.



У минулому столітті повноцінне річище перекрили, побудувавши дорогу М 19 . Це стало причиною порушення екологічної системи річки.



ГО «Спільна справа+» вирішила відновити цей історичний маршрут і продемонструвати, яким було річище.



Торік організація перемогла у міському конкурсі проєктів соціального спрямування і команда проєкту отримала грошову винагороду 80 тис. грн.



Що реалізовано



Протягом 2024 року організували більш як 10 толок, очистили майже 900 м² території, вирівняли її за допомогою спецтехніки й посадили понад 50 зелених насаджень.



Також залучили ветеранів, дизайнерів й інших фахівців, з якими команда розробила концепт та зміст для об’єкта.



У результаті облаштували сучасний громадський простір, що забезпечує якісне дозвілля для дітей та молоді Луцької громади.



На території знаходяться 9 інформаційних стаціонарних стендів, де відвідувачів супроводжує музейний персонаж монах-човняр з головним меседжем: «Думай та роби».



Для екокультурного маршруту поряд розташована мапа, на якій можна зорієнтуватись, де перебуває відвідувач, що його чекає попереду і з чим вже вдалось ознайомитись.



Офіційне відкриття екокультурного простору «ПриСтань» заплановане у травні 2025 року, розповіла керівниця центру туристичної інформації і паломництва «Жидичин Центр» Юлія Дащук.



Попри це, навідатись до простору можна й уже.



Як доїхати



Від Луцька до Жидичина курсує маршрутка № 51 «Луцьк — Кульчин».



Виходьте на зупинці біля ліцею № 31. Пройдіть близько 200 метрів до дорожнього кільця, поки не побачите куполи Жидичинського монастиря.



Поруч з ним буде розташований Центр туристичної інформації, саме там відвідувачі отримують все необхідне про місцеві пам’ятки та маршрути.



Автівкою з Луцька від РЦ «Промінь» можна потрапити за маршрутом: вул Стрілецька — вул. Героїв УПА — виїжджаємо за місто до с. Жидичин — їдемо до перехрестя з трасою М 19 — можна повернути ліворуч на трасу М 19 або їхати прямо на вул. Данила Галицього в Жидичині — з траси М 19 треба повернути праворуч у провулок до вул. Героїв УПА, а з вул. Данила Галицького на кільці треба повернути ліворуч на вул. Героїв УПА.



Покроковий маршрут до монастиря можна переглянути на ютуб-каналі «Чернецтво Волині».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Жидичин облаштували громадський простір просто неба для дозвілля молоді. Тепер поблизу Луцька розташований ще один екскурсійний об’єкт для мешканців та гостей Волині.Про реалізоване розповіли автори проєкту ГО «Спільна справа+», передає misto media Проєкт спрямований на популяризацію річкової спадщини Луцької територіальної громади, а саме — річки Стир та її туристичну привабливість.Колись вздовж річки проходила межа Моравської єпархії, яка діяла на цій території ще до хрещення Русі. Кордон пов’язаний зі свідченнями про давню діяльність Жидичинського монастиря.У минулому столітті повноцінне річище перекрили, побудувавши дорогу М 19 . Це стало причиною порушення екологічної системи річки.ГО «Спільна справа+» вирішила відновити цей історичний маршрут і продемонструвати, яким було річище.Торік організація перемогла у міському конкурсі проєктів соціального спрямування і команда проєкту отримала грошову винагороду 80 тис. грн.Протягом 2024 року організували більш як 10 толок, очистили майже 900 м² території, вирівняли її за допомогою спецтехніки й посадили понад 50 зелених насаджень.Також залучили ветеранів, дизайнерів й інших фахівців, з якими команда розробила концепт та зміст для об’єкта.У результаті облаштували сучасний громадський простір, що забезпечує якісне дозвілля для дітей та молоді Луцької громади.На території знаходяться 9 інформаційних стаціонарних стендів, де відвідувачів супроводжує музейний персонаж монах-човняр з головним меседжем: «Думай та роби».Для екокультурного маршруту поряд розташована мапа, на якій можна зорієнтуватись, де перебуває відвідувач, що його чекає попереду і з чим вже вдалось ознайомитись.Офіційне відкриття екокультурного простору «ПриСтань» заплановане у травні 2025 року, розповіла керівниця центру туристичної інформації і паломництва «Жидичин Центр» Юлія Дащук.Попри це, навідатись до простору можна й уже.Від Луцька до Жидичина курсує маршрутка № 51 «Луцьк — Кульчин».Виходьте на зупинці біля ліцею № 31. Пройдіть близько 200 метрів до дорожнього кільця, поки не побачите куполи Жидичинського монастиря.Поруч з ним буде розташований Центр туристичної інформації, саме там відвідувачі отримують все необхідне про місцеві пам’ятки та маршрути.Автівкою з Луцька від РЦ «Промінь» можна потрапити за маршрутом: вул Стрілецька — вул. Героїв УПА — виїжджаємо за місто до с. Жидичин — їдемо до перехрестя з трасою М 19 — можна повернути ліворуч на трасу М 19 або їхати прямо на вул. Данила Галицього в Жидичині — з траси М 19 треба повернути праворуч у провулок до вул. Героїв УПА, а з вул. Данила Галицького на кільці треба повернути ліворуч на вул. Героїв УПА.Покроковий маршрут до монастиря можна переглянути на ютуб-каналі «Чернецтво Волині».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію