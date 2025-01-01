У Володимирі не будуватимуть крематорій

У Володимирі не будуватимуть крематорій
У Володимирі питання будівництва крематорію стало предметом обговорення після ініціативи, озвученої колишньою заступницею міського голови.

Про це інформує ВолиньUA.

На брифінгу зі ЗМІ мер міста Ігор Пальонка зазначив, що серед мешканців громади переважає думка, що громада ще не готова до впровадження такого проєкту. Наразі основний акцент робиться на розширенні площі чинного кладовища.

У багатьох великих містах України також обговорюється ідея створення кенотафів — символічних могил на честь бійців, що пропали безвісти, та інших рішень для вшанування пам’яті загиблих.

У Володимирі предметне обговорення цих питань планується вже після завершення війни, коли громада зможе врахувати загальноукраїнські тенденції та найкращі практики.

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Теги: крематорій, Волинь
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