Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 26 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями⛅️ Без істотних опадів. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями⛅️ Без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 26 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями⛅️ Без істотних опадів. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями⛅️ Без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку підліток провалився під лід
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 січня
Сьогодні, 20:00
У Володимирі не будуватимуть крематорій
Сьогодні, 18:14
США призупинили майже всі програми міжнародної допомоги, зокрема й Україні – Reuters
Сьогодні, 17:11