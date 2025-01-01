Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 26 січня



Луцьк



Хмарно з проясненнями⛅️ Без істотних опадів. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 5-10 м/с.



Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями⛅️ Без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 5-10 м/с.



Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями⛅️ Без істотних опадів. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9° тепла.Хмарно з проясненнями⛅️ Без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.

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