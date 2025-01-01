Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 26 січня

Луцьк

Хмарно з проясненнями⛅️ Без істотних опадів. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями⛅️ Без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.

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Теги: погода, прогноз
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