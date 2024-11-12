У Луцьку підліток провалився під лід
Сьогодні, 20:20
У суботу, 25 січня, в луцькому парку 900-річчя підліток провалився під лід, але його врятував небайдужий перехожий.
Про це повідомили на місцевому телеграм-каналі, пише ВСН.
За словами очевидців, хлопець вийшов на замерзлу поверхню водойми, однак лід не витримав його ваги. На щастя, поблизу проходив чоловік, який не розгубився і допоміг хлопцеві вибратись із крижаної води.
Водночас друзі підлітка, які перебували поруч, не спробували допомогти – вони просто втекли з місця події.
Фото - ілюстративне.
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Про це повідомили на місцевому телеграм-каналі, пише ВСН.
За словами очевидців, хлопець вийшов на замерзлу поверхню водойми, однак лід не витримав його ваги. На щастя, поблизу проходив чоловік, який не розгубився і допоміг хлопцеві вибратись із крижаної води.
Водночас друзі підлітка, які перебували поруч, не спробували допомогти – вони просто втекли з місця події.
Фото - ілюстративне.
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