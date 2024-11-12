У Луцьку підліток провалився під лід





Про це повідомили на місцевому телеграм-каналі, пише



За словами очевидців, хлопець вийшов на замерзлу поверхню водойми, однак лід не витримав його ваги. На щастя, поблизу проходив чоловік, який не розгубився і допоміг хлопцеві вибратись із крижаної води.



Водночас друзі підлітка, які перебували поруч, не спробували допомогти – вони просто втекли з місця події.



Фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 25 січня, в луцькому парку 900-річчя підліток провалився під лід, але його врятував небайдужий перехожий.Про це повідомили на місцевому телеграм-каналі, пише ВСН За словами очевидців, хлопець вийшов на замерзлу поверхню водойми, однак лід не витримав його ваги. На щастя, поблизу проходив чоловік, який не розгубився і допоміг хлопцеві вибратись із крижаної води.Водночас друзі підлітка, які перебували поруч, не спробували допомогти – вони просто втекли з місця події.

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