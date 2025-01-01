У Луцьку зустріли звільненого з російського полону розвідника Ігоря Павляка

У Луцьку зустріли звільненого з російського полону розвідника Ігоря Павляка
25 січня в Луцькій громаді зустріли 43-річного звільненого з полону військовослужбовця Ігоря Павляка, якого росіяни утримували півтора року. Вдома на нього чекали дружина і двоє синів.

Лучанин захищав Україну від початку повномасштабної війни, був командиром розвідки 65 окремої механізованої бригади. Ігоря звільнили з російського полону торік 30 грудня, пише Суспільне.

Окрім рідних та друзів зустріти бійця також прийшли декілька десятків людей, які не знали Ігоря, але захотіли підтримати його і родину.

Суспільному військовий розповів, що у полон потрапив 18 червня 2023 року з важким пораненням, яке отримав на Запоріжжі. Каже: вижив у полоні та все витримав заради сім’ї, дітей та України.
У Луцьку зустріли звільненого з російського полону розвідника Ігоря Павляка

"Я вдома, сподіваюся, що чим побільше хлопців повернуться. Так само як і я вернувся додому. Оскільки дім – це є дім. І я вважаю, що наш дім вартий того, щоб ми його захищали", — сказав звільнений з полону розвідник.

Попереду у Ігоря Павляка — довготривале лікування та численні операції. Після реабілітації він планує відновити заняття спортом та участь у змаганнях.
У Луцьку зустріли звільненого з російського полону розвідника Ігоря Павляка

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Теги: Герой, Волинь
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